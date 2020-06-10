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Обвиняемого в убийстве Старовойтовой лидера ОПГ этапировали в Петербург
2020-06-10T14:59
тамбовская опг
владимир барсуков (кумарин)
михаил глущенко
санкт-петербург
галина старовойтова
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тамбовская опг, владимир барсуков (кумарин), михаил глущенко, санкт-петербург, галина старовойтова

Обвиняемого в убийстве Старовойтовой лидера ОПГ этапировали в Петербург

14:59 10.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОглашение приговора Владимиру Барсукову
Оглашение приговора Владимиру Барсукову
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Оглашение приговора Владимиру Барсукову. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Обвиняемого в организации убийства Галины Старовойтовой лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина) этапировали в петербургский СИЗО "Кресты" из кировской колонии для больных туберкулёзом, сообщил его адвокат Константин Кузьминых.
"Барсукова доставили в "Кресты". Это было сделано по запросу ФСБ. Можно предположить, что перевод связан с расследованием убийства Галины Старовойтовой", - сказал РИА Новости Кузьминых.
В начале года сообщалось, что Барсуков был переведен в лечебную исправительную колонию в Кирово-Чепецке (ЛИУ-12). Тогда же, по словам Кузьминых, ожидалось, что после утверждения обвинительного заключения по делу об убийстве Старовойтовой он может быть этапирован обратно в Петербург.
Сегодня в суде Петербурга будет рассмотрен отказ от условно-досрочного освобождения экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко, который в 2015-м был осужден за организацию убийства Старовойтовой к 17 годам лишения свободы. На этапе следствия Глущенко заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал себя виновным и рассказал, что заказчиком убийства был Барсуков.
Кадр видео задержания подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии в Московской области
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Депутат Госдумы Старовойтова была убита в ночь с 20 на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. Находившийся вместе с ней помощник Руслан Линьков был ранен. По версии следствия, организатором покушения был Юрий Колчин, одним из двоих исполнителей - Виталий Акишин. В 2005-м суд приговорил их к 20 и 23,5 годам лишения свободы соответственно. Обвинение в убийстве Старовойтовой Барсукову предъявили в апреле 2019 года.
Ряд СМИ называют Барсукова главарем тамбовской ОПГ — одной из самых известных преступных группировок России. Тамбовская ОПГ была одним из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990-2000-х годов. По данным СМИ, она была создана еще в конце 1980-х из молодых спортсменов, прежде всего, из Тамбовской области. Через какое-то время "тамбовцы" примкнули к Великолукской ОПГ — одной из самых сильных в Петербурге на тот момент ─ и уже под ее началом занялись рэкетом, убийствами и другими преступлениями. Позднее тамбовская ОПГ обрела самостоятельность и превзошла по влиянию своих прежних покровителей.
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В 2016 году Петербургский городской суд приговорил Барсукова к 23 годам лишения свободы и выплате штрафа в миллион рублей по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева. В марте 2019 года Куйбышевский районный суд Петербурга, рассмотрев в отношении Барсукова дело о создании преступного сообщества, по совокупности назначил ему 24 года колонии строгого режима. В июне по апелляции наказание было смягчено на полгода.
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Тамбовская ОПГВладимир Барсуков (Кумарин)Михаил ГлущенкоСанкт-ПетербургГалина Старовойтова
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