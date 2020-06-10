Обвиняемого в убийстве Старовойтовой лидера ОПГ этапировали в Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Обвиняемого в организации убийства Обвиняемого в организации убийства Галины Старовойтовой лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина) этапировали в петербургский СИЗО "Кресты" из кировской колонии для больных туберкулёзом, сообщил его адвокат Константин Кузьминых.

Барсукова доставили в "Кресты". Это было сделано по запросу ФСБ. Можно предположить, что перевод связан с расследованием убийства Галины Старовойтовой", - сказал РИА Новости Кузьминых.

В начале года сообщалось, что Барсуков был переведен в лечебную исправительную колонию в Кирово-Чепецке (ЛИУ-12). Тогда же, по словам Кузьминых, ожидалось, что после утверждения обвинительного заключения по делу об убийстве Старовойтовой он может быть этапирован обратно в Петербург.

Сегодня в суде Петербурга будет рассмотрен отказ от условно-досрочного освобождения экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко, который в 2015-м был осужден за организацию убийства Старовойтовой к 17 годам лишения свободы. На этапе следствия Глущенко заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал себя виновным и рассказал, что заказчиком убийства был Барсуков.

Депутат Госдумы Старовойтова была убита в ночь с 20 на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. Находившийся вместе с ней помощник Руслан Линьков был ранен. По версии следствия, организатором покушения был Юрий Колчин, одним из двоих исполнителей - Виталий Акишин. В 2005-м суд приговорил их к 20 и 23,5 годам лишения свободы соответственно. Обвинение в убийстве Старовойтовой Барсукову предъявили в апреле 2019 года.

Ряд СМИ называют Барсукова главарем тамбовской ОПГ — одной из самых известных преступных группировок России. Тамбовская ОПГ была одним из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990-2000-х годов. По данным СМИ, она была создана еще в конце 1980-х из молодых спортсменов, прежде всего, из Тамбовской области. Через какое-то время "тамбовцы" примкнули к Великолукской ОПГ — одной из самых сильных в Петербурге на тот момент ─ и уже под ее началом занялись рэкетом, убийствами и другими преступлениями. Позднее тамбовская ОПГ обрела самостоятельность и превзошла по влиянию своих прежних покровителей.