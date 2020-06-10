В Минске считают возможным устранить недочеты в сотрудничестве с Россией

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. У Москвы и Минска есть возможность устранить "недоделки" в экономическом сотрудничестве в рамках Союзного государства, или при желании партнеров в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил замглавы МИД Белоруссии Андрей Евдоченко в ходе онлайн-конференции, посвященной российско-белорусским отношениям.
"Конечно, не все у нас проходит гладко, есть определенные ограничения, барьеры, изъятия в нашем экономическом сотрудничестве", - констатировал Евдоченко.
"Собственно, у нас есть возможность устранить все эти наши недоделки и в рамках нашего Союзного государства, и при желании наших партнеров из ЕАЭС в рамках построения полномасштабного экономического союза "пятерки", - заявил он.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.