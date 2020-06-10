Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20200610/1572749143.html
В Минске считают возможным устранить недочеты в сотрудничестве с Россией
2020-06-10T14:50
андрей евдоченко
белоруссия
армения
экономика
союзное государство
евразийский экономический союз
мид белоруссии
москва
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/92267/82/922678210_0:17:801:467_1200x0_80_0_0_98e1af6ffbddd3e236a0d581efce78db.jpg
https://ria.ru/20200610/1572749280.html
https://ria.ru/20200610/1572748062.html
2
белоруссия
армения
москва
минск
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572749143.html?chat_room_id=1572749143
Новости
ru-RU
758
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/92267/82/922678210_0:17:801:467_1200x0_80_0_0_98e1af6ffbddd3e236a0d581efce78db.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/92267/82/922678210_0:0:623:467_1200x0_80_0_0_8b69b693943871d02e14046bc99e4991.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/92267/82/922678210_73:0:540:467_1200x0_80_0_0_b5c732ff6b43748ac581904bd1b924c9.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей евдоченко, белоруссия, армения, экономика, евразийский экономический союз, мид белоруссии, москва, минск, в мире

В Минске считают возможным устранить недочеты в сотрудничестве с Россией

14:46 10.06.2020 (обновлено: 14:50 10.06.2020)
758
© Фото : Официальный сайт Республики БеларусьЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
© Фото : Официальный сайт Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. У Москвы и Минска есть возможность устранить "недоделки" в экономическом сотрудничестве в рамках Союзного государства, или при желании партнеров в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил замглавы МИД Белоруссии Андрей Евдоченко в ходе онлайн-конференции, посвященной российско-белорусским отношениям.
"Конечно, не все у нас проходит гладко, есть определенные ограничения, барьеры, изъятия в нашем экономическом сотрудничестве", - констатировал Евдоченко.
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Вчера, 14:48Союзное государство
В МИД прокомментировали разногласия Москвы и Минска
"Собственно, у нас есть возможность устранить все эти наши недоделки и в рамках нашего Союзного государства, и при желании наших партнеров из ЕАЭС в рамках построения полномасштабного экономического союза "пятерки", - заявил он.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 14:32Союзное государство
Прочность отношений России и Белоруссии выдержала проверку, заявили в МИД
1350107
Обсудить 2
Союзное государствоАндрей ЕвдоченкоБелоруссияАрменияЭкономикаЕвразийский экономический союзМИД БелоруссииМоскваМинскВ мире
Рекомендуем
Пункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 на белорусско-российской границе
Рапота рассказал, для чего Союзному государству нужны скоростные дороги
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество
Деловой район Пекина Гомао
Китай сможет заместить поставки микрочипов из США, уверен посол
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
В МИД прокомментировали разногласия Москвы и Минска
Чжан Ханьхуэй
Китай хочет создать многополярный мир, заявил посол
Танкер с американской нефтью для Белоруссии в порту Клайпеды
НПЗ в Белоруссии начнет получать американскую нефть с четверга
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Моргулов обсудил с замглавы МИД Китая борьбу с коронавирусом
Пекин
Нападки США на Китай полностью политизированы, заявил китайский посол
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Китай в давлении на Великобританию через Huawei
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США по ядерному оружию
Работник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, восточная Ливия
В Ливии приостановили добычу нефти на месторождении Эль-Филь
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Кремль наблюдает за избирательной кампанией в Белоруссии, заявил Песков
Сотрудники спецназа во время учений
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Вид на храм Сваямбунатх в Катманду, Непал
Парламент Непала начал обсуждение новой политической карты страны
Центр Найроби сегодня
Россия и Кения ведут переговоры о прямых авиарейсах, заявил дипломат
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
Лента новостейМолния