В Минске считают возможным устранить недочеты в сотрудничестве с Россией

"Конечно, не все у нас проходит гладко, есть определенные ограничения, барьеры, изъятия в нашем экономическом сотрудничестве", - констатировал Евдоченко.

"Собственно, у нас есть возможность устранить все эти наши недоделки и в рамках нашего Союзного государства, и при желании наших партнеров из ЕАЭС в рамках построения полномасштабного экономического союза "пятерки", - заявил он.