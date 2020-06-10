https://ria.ru/20200610/1572747773.html
Ленобласть достигла рекордно низкого показателя смертности младенцев
2020-06-10T14:28
2020-06-10T14:28
ленинградская область
александр дрозденко
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александр дрозденко
Ленобласть достигла рекордно низкого показателя смертности младенцев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости
. В 2019 году в Ленинградской области был зафиксирован рекордно низкий показатель младенческой смертности – 2,9% на тысячу родившихся, об этом заявил глава региона Александр Дрозденко
во время своего отчета перед депутатами об итогах работы правительства за 2019 год.
По его словам, впервые в истории Ленинградской области был достигнут рекордный показатель младенческой смертности. Как отметил Дрозденко, если 15 лет назад смертность на 1000 жителей региона достигала 21 случая, то в прошлом году этот показатель снижен до 12,5.
"Это ниже, чем в лучших странах Европы: Швейцарии, Швеции, а также Германии - в два раза", - сказал он.
Он добавил, что для того чтобы сохранить достигнутый результат, региональные власти продолжат развивать комплексную медицинскую помощь, в том числе, в самых отдаленных уголках. Для этого в прошлом году были возведены 11 новых фельдшерско-акушерских пунктов, а также закуплено 48 передвижных медицинских комплексов. Также регион первый стал использовать передвижные амбулатории, обеспечив возможность главным врачам самостоятельно компенсировать недостаток стационарных ФАПов в некоторых поселениях.
"Мы сегодня можем единовременно оказывать десятки медуслуг в десятках населенных пунктов, где у нас нет узких специалистов. Именно за счет выездных бригад. В этом мы - лидеры Северо-Запада", - подытожил Дрозденко.
Он также подчеркнул, что будущее системы здравоохранения – цифровые технологии. Поэтому в Ленинградской области обязательно будут вкладывать деньги в закупку самой современной медицинской техники.