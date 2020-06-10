В ДНР более двухсот медработников заразились коронавирусом

"Более 200 человек заразились… Вирус – самое мелкое живое существо, оно проникает везде через поры. Маски, перчатки, вирус там тоже проникает. Да, он задерживается, но какая-то часть проникает. Чем больше люди работают, тем больше у них шанс заразиться", - сказала Долгошапко, отвечая на вопрос, сколько медиков заразились коронавирусом в ДНР.