https://ria.ru/20200610/1572747688.html
В ДНР более двухсот медработников заразились коронавирусом
2020-06-10T14:28
2020-06-10T14:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1200x0_80_0_0_d228af0a9fb35ad50e3fc2457f4d11d4.jpg
донецкая народная республика
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572747688.html?chat_room_id=1572747688
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1200x0_80_0_0_d228af0a9fb35ad50e3fc2457f4d11d4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_182:0:2911:2047_1200x0_80_0_0_0bb5c13e64e4a45294a8baae7c5a2ef8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_523:0:2570:2047_1200x0_80_0_0_28c9b39f9545d0c5649d9883f1484cf9.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус covid-19, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире
ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости.
Более 200 случаев COVID-19 среди медиков выявили в самопровозглашенной Донецкой народной республике
с начала пандемии, сообщила в среду журналистам министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.
Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина
сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. По данным минздрава, в республике выявлено 750 случаев COVID-19, скончались 30 человек.
"Более 200 человек заразились… Вирус – самое мелкое живое существо, оно проникает везде через поры. Маски, перчатки, вирус там тоже проникает. Да, он задерживается, но какая-то часть проникает. Чем больше люди работают, тем больше у них шанс заразиться", - сказала Долгошапко, отвечая на вопрос, сколько медиков заразились коронавирусом в ДНР.
Она отметила, что всего умерли три медика с подтвержденным COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.