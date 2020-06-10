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Распространение нового коронавируса
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В ДНР более двухсот медработников заразились коронавирусом
2020-06-10T14:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
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коронавирус covid-19, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире

В ДНР более двухсот медработников заразились коронавирусом

14:28 10.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Более 200 случаев COVID-19 среди медиков выявили в самопровозглашенной Донецкой народной республике с начала пандемии, сообщила в среду журналистам министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.
Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. По данным минздрава, в республике выявлено 750 случаев COVID-19, скончались 30 человек.
"Более 200 человек заразились… Вирус – самое мелкое живое существо, оно проникает везде через поры. Маски, перчатки, вирус там тоже проникает. Да, он задерживается, но какая-то часть проникает. Чем больше люди работают, тем больше у них шанс заразиться", - сказала Долгошапко, отвечая на вопрос, сколько медиков заразились коронавирусом в ДНР.
Она отметила, что всего умерли три медика с подтвержденным COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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