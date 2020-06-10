Путин призвал отсекать архаичные препоны в разработке информтехнологий

"Нужно максимально действовать здесь на опережение. Отсекать разного рода архаичные препоны, естественно, учитывая все аспекты обеспечения кибербезопасности, защиты прав, свобод граждан. При этом важно не упустить из виду трудности, с которыми сейчас столкнулись как сама отрасль, так и экономика в целом", - сказал Путин на совещании по связи и IT-индустрии.