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Путин призвал отсекать архаичные препоны в разработке информтехнологий
2020-06-10T14:34
владимир путин
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владимир путин, технологии

Путин призвал отсекать архаичные препоны в разработке информтехнологий

14:24 10.06.2020 (обновлено: 14:34 10.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом, председателем правления Сбербанка РФ Германом Грефом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом, председателем правления Сбербанка РФ Германом Грефом
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо действовать на опережение и отсекать архаичные препоны в разработке информтехнологий, действуя без нарушения прав пользователей.
"Нужно максимально действовать здесь на опережение. Отсекать разного рода архаичные препоны, естественно, учитывая все аспекты обеспечения кибербезопасности, защиты прав, свобод граждан. При этом важно не упустить из виду трудности, с которыми сейчас столкнулись как сама отрасль, так и экономика в целом", - сказал Путин на совещании по связи и IT-индустрии.
По словам президента, в первую очередь это возможное вынужденное снижение расходов реального сектора на инновации, на программное обеспечение и сопутствующие услуги. Из-за объективных финансово-экономических ограничений у многих предприятий не будет хватать ресурсов на такие программы развития, добавил он.
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