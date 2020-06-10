На Украине составили протокол на Зеленского за нарушение карантина

На прошлой неделе Зеленский побывал в Хмельницком и выпил кофе в одном из кафе. При этом президент и сопровождавшие его люди находились в помещении, хотя в то время заведения общепита могли открыть только летние площадки. Кроме того, на фотографии, опубликованной в фейсбуке президентского офиса, видно, что ни на Зеленском, ни на остальных не было медицинских масок.