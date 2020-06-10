На Украине составили протокол на Зеленского за нарушение карантина

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости. Украинские полицейские составили административные протоколы о нарушении карантина на президента Владимира Зеленского и других чиновников. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
На прошлой неделе Зеленский побывал в Хмельницком и выпил кофе в одном из кафе. При этом президент и сопровождавшие его люди находились в помещении, хотя в то время заведения общепита могли открыть только летние площадки. Кроме того, на фотографии, опубликованной в фейсбуке президентского офиса, видно, что ни на Зеленском, ни на остальных не было медицинских масок.
"Несмотря на карантинные ограничения по деятельности кафе, владелец заведения возобновил работу, а затем обслуживал посетителей", — говорится в сообщении МВД в Telegram.
Полиция провела проверку и составила административные протоколы на владельца кафе, а также на Зеленского, руководителя президентского офиса Андрея Ермака и его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и городского главу Хмельницкого Александра Симчишина.
Президент Володимир Зеленський прогулявся центральною частиною міста Хмельницького та скуштував кави в місцевій...Опубликовано Офіс Президента України Среда, 3 июня 2020 г.
Теперь эти материалы направят в суд. За нарушение правил карантина виновным грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен (от 630 до 1270 долларов). Сам Зеленский уже заявил, что готов заплатить штраф.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более семи миллионов инфицированных, 407 тысяч из них умерли.
На Украине число инфицированных превышает 28 тысяч, 833 человека скончались, почти 13 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.