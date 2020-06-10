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Распространение нового коронавируса
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Бизнес попросил учитывать тестирование на коронавирус при расчете налогов
2020-06-10T14:14
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), москва, общество

Бизнес попросил учитывать тестирование на коронавирус при расчете налогов

14:14 10.06.2020
143
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ассоциация производителей фирменных торговых марок "Русбренд" обратилась в Минфин и ФНС России с просьбой не учитывать в налогооблагаемой базе траты на тестирование работников на новую коронавирусную инфекцию, говорится в обращении ассоциации (имеется в распоряжении РИА Новости).
"Просим: 1. Разъяснить, будут ли понесенные работодателем расходы, связанные с проведением тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ... отнесены к расходам налогоплательщика, на которые должна быть уменьшена сумма дохода при определении объекта налогообложения. ... 2. В случае, если расходы работодателя, связанные с проведением тестирования, ... не могут быть определены как приобретение медицинских изделий и товарно-материальных ценностей для диагностики новой коронавирусной инфекции ... инициировать внесение дополнительных изменений в НК РФ", - сказано в обращении.
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Ассоциация напоминает, что внесенные в апреле поправки в Налоговый кодекс уже предусматривают относить расходы на приобретение медицинских изделий для диагностики и лечения коронавируса к тратам, связанным с производством и реализацией. Кроме того, при подсчете налогооблагаемой базы из доходов исключаются расходы на дезинфекцию помещений, приобретение спецодежды и средств защиты для выполнения санитарно-эпидемиологических требований.
В обращении указывается, что разъяснения или изменения в Налоговый кодекс необходимы в связи с тем, что тестирование работников на коронавируc "прямым образом связано с выполнением санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц".
В частности, согласно указу мэра Москвы, в период с 12 мая по 31 мая 2020 года работодатели должны были обеспечить проведение исследований на наличие коронавируса в отношении не менее 10% работников, а в период с 1 июня они должны проводиться в отношении не менее 10% работников в течение 15 календарных дней, говорится в документе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)МоскваОбщество
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