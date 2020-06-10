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В Петербурге вынесли приговор участнику террористической организации
2020-06-10T14:08
хизб ут-тахрир аль-ислами
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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хизб ут-тахрир аль-ислами, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге вынесли приговор участнику террористической организации

14:08 10.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Первом Западном окружном военном суде приговорил жителя Петербурга Хокима Абдухалимова за участие в террористической организации к 10 годам лишения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Суд назначил наказание Хокиму Абдухалимову в виде 10 лет лишения свободы, из которых 3 года отбывания в тюрьме, оставшуюся часть наказания – 7 лет – в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.
Судом установлено, что Абдухалимов с января 2018 года по март 2019 года, находясь на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вступил в международную террористическую организацию "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (запрещена в России).
"Осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, разделяя преступные цели и умышленно пропагандируя их, Абдухалимов принимал участие в ее деятельности, участвуя в организационных мероприятиях по изучению ее идеологии, беседах, ведении переписки через мобильные приложения, а также распространении ее идеологических источников", - говорится в сообщении.
Абдухалимов вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме.

*Террористическая организация, запрещенная в России
Молоток в зале судебных заседаний
5 июня, 14:19
"Хайят Тахрир аш-Шам"* признали в России террористической организацией
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Хизб ут-Тахрир аль-ИсламиЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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