В Петербурге вынесли приговор участнику террористической организации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Первом Западном окружном военном суде приговорил жителя Петербурга Хокима Абдухалимова за участие в террористической организации к 10 годам лишения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание Хокиму Абдухалимову в виде 10 лет лишения свободы, из которых 3 года отбывания в тюрьме, оставшуюся часть наказания – 7 лет – в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.

"Осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, разделяя преступные цели и умышленно пропагандируя их, Абдухалимов принимал участие в ее деятельности, участвуя в организационных мероприятиях по изучению ее идеологии, беседах, ведении переписки через мобильные приложения, а также распространении ее идеологических источников", - говорится в сообщении.