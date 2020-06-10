В Приморье рассказали о заразившихся коронавирусом медиках

"Медицинские учреждения у нас справляются. Укомплектованность врачами, средним и младшим медицинским персоналом, предназначенным для оказания помощи больных с COVID-19, составляет 80%. Но сформирован и резерв. В него входят почти 800 медицинских работников с соответствующей подготовкой", - отметил губернатор.

"Сотни медиков Приморского края получили с апрельской зарплатой и авансом за май выплаты за работу с пациентами COVID-19. Суммы выплат в зависимости от должности и характера труда варьируются от нескольких десятков до сотен тысяч рублей. Но есть и те медицинские работники, труд которых не попал под федеральные условия, так что этим занялся регион. Выплаты из краевого бюджета получают медработники, которые взаимодействуют с пациентами с подозрением на заражение COVID-19 и с внебольничными пневмониями. А часть врачей получили все три выплаты: две федеральные и одну краевую, по моему распоряжению" - отметил собеседник агентства.