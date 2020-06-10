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Распространение нового коронавируса
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В Приморье рассказали о заразившихся коронавирусом медиках
2020-06-10T15:34
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олег кожемяко
владимир путин
приморский край
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В Приморье рассказали о заразившихся коронавирусом медиках

14:07 10.06.2020 (обновлено: 15:34 10.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Свыше 600 медиков в Приморье с начала пандемии заразились коронавирусом, почти половина из них выздоровела, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Олег Кожемяко.
"Количество заболевших медработников - 633, из них уже выздоровели 291 человек", - сказал Кожемяко.
По его словам, медицинские учреждения Приморья справляются с потоком больных коронавирусом, но создан резерв сотрудников.
"Медицинские учреждения у нас справляются. Укомплектованность врачами, средним и младшим медицинским персоналом, предназначенным для оказания помощи больных с COVID-19, составляет 80%. Но сформирован и резерв. В него входят почти 800 медицинских работников с соответствующей подготовкой", - отметил губернатор.
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Он добавил, что в регионе развёрнуты 1393 койки в восьми медицинских организациях. Заболеваемость на 100 тысяч населения в Приморском крае – 100,3 человека. В ДФО этот показатель составляет 117,2 в РФ – 258,3. Также Кожемяко рассказал, что выплаты врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, были под четким контролем.
"Сотни медиков Приморского края получили с апрельской зарплатой и авансом за май выплаты за работу с пациентами COVID-19. Суммы выплат в зависимости от должности и характера труда варьируются от нескольких десятков до сотен тысяч рублей. Но есть и те медицинские работники, труд которых не попал под федеральные условия, так что этим занялся регион. Выплаты из краевого бюджета получают медработники, которые взаимодействуют с пациентами с подозрением на заражение COVID-19 и с внебольничными пневмониями. А часть врачей получили все три выплаты: две федеральные и одну краевую, по моему распоряжению" - отметил собеседник агентства.
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Специальную федеральную надбавку врачам, медсестрам, фельдшерам и санитарам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом, установили по предложению президента РФ Владимира Путина в размере, соответственно, 80 тысяч, 50 тысяч и 25 тысяч рублей.
Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью >>
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