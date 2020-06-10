Олег Кожемяко: Приморье сделает ставку на туризм в шоу-бизнесе

Приморье, где постепенно стабилизируется ситуация с коронавирусом и уже стартовал первый этап снятия ограничений, после отмены карантина планирует запустить новые проекты для привлечения российских и иностранных туристов. В интервью РИА Новости губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, как азиатские блогеры помогут создать бренд Владивостока, как сейчас идет онлайн-работа с зарубежными инвесторами и когда бизнес региона сможет оправиться после пандемии. Беседовала Надежда Егорова.

— Олег Николаевич, как вы оцениваете на сегодня ситуацию с коронавирусом в Приморье? Каковы основные показатели — коечный фонд, коэффициент распространения заболевания и охват тестирования?

— Не так давно мы начали первый этап ослабления ограничительных мер: постепенно возобновляют свою деятельность предприятия розничной торговли непродовольственными товарами и предприятия, оказывающие услуги. Это стало возможным, так как коэффициент заболеваемости в регионе на протяжении недели держался ниже нормированного показателя (1).

Наша задача теперь – совместными усилиями удержать стабильность эпидситуации. И зависит это не только от контролирующих органов власти, но от каждого жителя края. Чем ответственнее мы будем относиться к мерам противоэпидемиологической защиты, чем усерднее будем выполнять ряд простых правил — соблюдать социальную дистанцию, носить маски, тем скорее снизится рост заболеваемости.

Что касается коечного фонда: развернуто 1393 койки в восьми медицинских организациях. Заболеваемость на 100 тысяч населения: в Приморском крае – 100,3 человек. В ДФО этот показатель составляет 117,2, в Российской Федерации – 258,3.

Медицинские учреждения у нас справляются. Укомплектованность врачами, средним и младшим медицинским персоналом, предназначенным для оказания помощи больных с COVID — 19, составляет 80%. Но сформирован и резерв. В него входят почти 800 медицинских работников с соответствующей подготовкой.

— Сколько среди заболевших в крае медиков? Держите ли вы на контроле ситуацию с выплатами медработникам из федерального и краевого бюджетов?

— Количество заболевших медработников — 633, из них уже выздоровели 291 человек. Выплаты врачам были под четким контролем. Сотни медиков Приморского края получили с апрельской зарплатой и авансом за май выплаты за работу с пациентами COVID-19. Суммы выплат в зависимости от должности и характера труда варьируются от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.

Но есть и те медицинские работники, труд которых не попал под федеральные условия, так что этим занялся регион. Выплаты из краевого бюджета получают медработники, которые взаимодействуют с пациентами с подозрением на заражение COVID-19 и с внебольничными пневмониями. А часть врачей получили все три выплаты – две федеральные и одну краевую — по моему распоряжению. Другие медработники в зависимости от вида работы получили две или одну стимулирующую надбавку.

— Можно ли сказать, что Приморье уже прошло пик заболеваемости? Когда можно ожидать полного снятия ограничительных мер в Приморье?

— Прогнозировать будущее ухудшение или утверждать, что пик пройден, сейчас не рационально. Многое зависит от самих приморцев. От того, как соблюдается социальная дистанция, масочный режим, от того, насколько мы требовательны друг к другу и организациям, работающим в сфере торговли и оказания услуг. Перед нами стоит сложная задача. Мы должны, с одной стороны, не допустить роста заболеваемости, а с другой, постепенно вводить в строй нашу экономику, запускать предприятия, которые до сих пор не работают.

Мы так или иначе будем снимать ограничения, но осторожно. И мы уже начали подготовительную работу для поэтапного возвращения к работе, например, наших гостиниц и баз отдыха. Сейчас они должны будут пройти проверки административных комиссий на предмет соблюдения мер, рекомендованных санитарными властями для работы в нынешних условиях. Это известные уже меры: наличие перчаток, масок, дезинфекция и прочее. Только после этого и как только мы получим разрешение от Роспотребнадзора, эти базы и гостиницы смогут приступить к работе.

Но при этом владельцы должны понимать, что любое нарушение этих правил, с которыми надо научиться работать, может привести к вспышке заболевания и временному закрытию предприятия, к убыткам. Этого нельзя допускать, ведь наша задача — создать условия, когда бизнес сможет работать, а люди получать зарплаты. То же самое касается и сферы общественного питания и других направлений.

— Когда, по-вашему, экономика региона начнет восстанавливаться после кризиса? Сколько времени нужно турфирмам, гостиницам и другим наиболее пострадавшим на фоне коронавируса предприятиям на восстановление своего оборота?

— Сегодня можно говорить о том, что так или иначе пострадали все отрасли экономики Приморья. Если на первом этапе кризиса спад был зафиксирован главным образом в сфере туризма и в области торговли с КНР, то в апреле стало очевидно, что кризис отразился на всей экономике региона. Даже промышленные предприятия, которые продолжали свою работу, вынуждены были понести дополнительные расходы на обеспечение сотрудников средствами защиты, у многих приостановились поставки из-за рубежа.

Вместе с Законодательным собранием и правительством Приморского края мы начали реагировать на ситуацию с самого начала. Так, за март, апрель и май было принято около десятка разных краевых законов для усиления федерального антикризисного пакета, направленных на снижение налоговых ставок по региональным налогам: имущественный, транспортный, упрощенная система налогообложения, снижение ставок на патенты. Органы местного самоуправления практически во всех районах Приморья приняли решения о снижении ставок по местным налогам — имущественный, единый налог на вмененный доход.

Прорабатываются предложения по поддержке промышленных предприятий, расширению механизмов льготного лизинга, развитию программы переподготовки специалистов под нужды экономики края.

Конечно же, были приняты решения и по поддержке граждан. Значительные суммы, например, направлены на обеспечение общественных и временных работ, которыми могут воспользоваться приморцы, потерявшие работу или находящиеся на грани увольнения. Для того чтобы принять в них участие, необходимо обратиться в службы занятости.

Если говорить о восстановлении объемов экономики, то уровня 2019 года мы достигнем только к концу 2020 – началу 2021 года. В этот период нам важно сохранить занятость жителей края, деятельность предпринимателей, помочь им в реализации начатых проектов. Кроме того, важным остается вопрос сохранения доходов краевого бюджета, а сегодня мы наблюдаем снижение поступлений от налогов.

Что касается туротрасли, работа в этом направлении ведется уже сейчас. Для формирования национального плана действий мною уже направлены предложения, связанные с развитием внутреннего туризма, что позволит увеличить спрос на товары и услуги приморских компаний.

— Сколько бюджет Приморья потеряет по итогам первого полугодия с учетом введенных мер поддержки бизнеса и недополучения налогов?

— По предварительным итогам, которые мы подвели накануне, на сегодняшний день потери краевого бюджета к уровню прошлого года составили около 2,3 миллиарда рублей.

— Какие прогнозы у вас на открытие туристического сезона в Приморье после нормализации обстановки? На какие направления будут делаться ставки, откуда ждете туристов? Руководитель Ростуризма Зарина Догузова выделила Дальний Восток как направление для внутреннего туризма. Рассчитываете ли вы на всплеск интереса к Дальнему Востоку в целом и к Приморью в частности, на рост туристов из регионов?

— Для поддержки туристской отрасли в условиях эпидемии COVID-19 принимаются меры как на федеральном, так и на региональном уровнях. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку во всем мире, индустрия туризма продолжает активно готовить предложения для путешественников, которыми они смогут воспользоваться после стабилизации ситуации.

Ставку делаем на внутренний туризм, что, в свою очередь, вызывает необходимость расширять спектр туров по краю. Они будут ориентированы на туристов из других регионов России, которые после снятия ограничений отправятся путешествовать по стране.

Сейчас в тренде также экологический туризм. У нас в крае для этого направления есть все необходимые ресурсы. Без внимания не оставим и событийный туризм. Как только ситуация нормализуется, возобновим наши знаменитые гастрономические фестивали — корюшки, гребешка, проведем кинофестиваль, спортивные фестивали.

— Может, будут разрабатываться какие-то специальные программы и туры?

— Специальные программы, конечно, разрабатываем. В целом в 2020 году ведется подготовка большого количества новых проектов, направленных на развитие бренда столицы Приморья.

В планах после снятия карантинных ограничений пригласить к нам популярных блогеров из стран АТР в рамках проведения ознакомительных туров. В начале года у региона был ряд договоренностей с представителями блогер-индустрии Южной Кореи и Японии. Так, мы планировали пригласить японского блогера-повара в качестве гостя на фестиваль гастрономии, продолжить работу по формированию нового бренда отдыха – туризм в шоу-бизнесе. То есть позиционировать Владивосток как место съемок, локацию для фотосессий, туристскую дестинацию для поп-индустрии стран Азии, площадку для создания выпусков популярных телепередач.

Вместе с этим в 2020 году мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений с Южной Кореей при поддержке генерального консульства Республики Корея в городе Владивостоке, в рамках которого был запланирован ряд праздничных мероприятий.

Все договоренности с представителями стран АТР мы пока приостановили и поставили на паузу. Но ни в коем случае не отменили. Приморский край в настоящий момент ждет, когда откроются границы, и мы начнем принимать туристов. Как только это произойдет, мы будем активно работать с блогерами, также запустим рекламную кампанию на платформе Expedia для японской аудитории. В следующем году возобновим работу с агрегатором Сtrip, который очень популярен в Китае.

— Как скоро туристы из стран АТР вновь будут готовы ехать в Приморье после снятия карантинных мер в России? Регион довольно успешно справляется с коронавирусом — можно ли рассчитывать в будущем на интерес иностранцев к Дальнему Востоку и Приморью, в частности, как направлению для оздоровительного и рекреационного туризма?

— Мы не рассчитываем на быстрое восстановление потоков иностранных туристов в том же объеме, как это было до пандемии. Для этого нам потребуется прежде всего провести большую работу по обеспечению безопасного пребывания на территории края — как профилактическую, так и информационную. Необходимо будет заново наладить личное взаимодействие с авиаперевозчиками, круизными компаниями, восстановить информационное взаимодействие, предложить новые пакетные туры. Эта работа была очень хорошо налажена до наступления пандемии и, надеюсь, будет быстро восстановлена.

В настоящее время сложно делать какие-то временные прогнозы, все зависит от эпидемиологической обстановки как в целом в странах АТР, так и в близлежащих приграничных регионах. Мы не можем говорить о каких-то конкретных сроках, но надеемся, что это произойдет в ближайшее время, и верим, что туристы из стран АТР станут приезжать в наш регион как можно раньше.

— Как сейчас проходят переговоры с властями китайской провинции по поводу работы пунктов пропуска, чтобы не допустить скопления фур, которое отмечалось весной? Помогут ли порученные Юрием Трутневым меры по продлению часов работы наших пунктов пропуска решить проблему очередей или нужны принципиальные решения и с китайской стороны?

— Сейчас требуется техническая реконструкция пунктов пропуска, перевод их на круглосуточный режим работы и ликвидация пробела в законодательстве, а именно наделение одного из органов федеральной власти функцией по регулированию очередей перед пунктами пропуска. Как вариант это может быть Росгранстрой.

Правительство края и органы УМВД регулируют только проезд к автомобильным пунктам пропуска, а не переход государственной границы. Стараемся, конечно, разрешить эту ситуацию как можно скорее. На днях разрешение, предусматривающее въезд на территорию пунктов пропуска на границе с Китаем, получили около сотни большегрузов в Приморье.

28 мая я подписал постановление, согласно которому был утвержден порядок движения на территориях, прилегающих к автомобильным пунктам пропуска. Эти меры необходимы для того, чтобы исключить скопление грузового транспорта на государственной границе.

Для оптимизации этого процесса профильными ведомствами разработан порядок, который предусматривает передвижение большегрузов на территорию МАПП в порядке очереди по пропускам. Они оформляются по заявке участниками внешнеэкономической деятельности через сайт правительства Приморского края. На сегодняшний день этой возможностью воспользовались несколько сотен организаций. С 31 мая за трое суток разрешение проехать на территории пунктов пропуска получили уже 158 автомобилей.

— Сколько еще приморцев, по вашим данным, остаются за границей и ожидают вывоза во Владивосток?

— В реестре граждан, которые зарегистрировались как ожидающие эвакуации в Приморский край из зарубежных государств, 945 человек. Большую часть — 1201 — мы уже эвакуировали, причем начали работу еще в феврале. Необходимо пояснить, что реестр заявок на эвакуацию постоянно обновляется. Мы продолжаем во взаимодействии с Минтрансом и Минсвязи организовывать эвакуационные рейсы из зарубежных государств.

Что касается возможности эвакуации земляков из сопредельных провинций КНР, то китайские власти пока не хотят открывать границу для наземного транспорта в связи с эпидемиологической ситуации. Мы оставляем за собой право и впредь обращаться по этому вопросу в случае изменения эпидситуации.

— Из-за карантина в апреле многие предприятия, в том числе оборонной и судостроительной промышленности, были вынуждены сократить число рабочих на местах. Сказалась ли эта ситуация на выполнении гособороназаказа в Приморье?

— Для того чтобы избежать срыва исполнения государственного оборонного заказа правительство Приморского края в кратчайший срок сформировало перечень предприятий края, продолжающих свою деятельность в период режима самоизоляции.

Все предприятия оборонно-промышленного комплекса, предприятия гражданского судостроения и судоремонта входят в этот перечень и продолжают производственную деятельность в штатном режиме в соответствии с рекомендациями Роспотребназора по соблюдению соответствующих мер по защите сотрудников от распространения новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с мартовским указом президента Российской Федерации предприятия, находясь в вынужденном простое с 30 марта по 3 апреля 2020 года, осуществляли работы непрерывного цикла, но это никак не повлияет на выполнение государственного оборонного заказа. Все работы выполняются в срок согласно утвержденным графикам. Основным проблемным фактором в сложившихся обстоятельствах для предприятий оборонно-промышленного комплекса является дефицит оборотных денежных средств.

— Приостановлена ли сейчас работа с иностранными инвесторами?

— Работа с нашими иностранными коллегами не останавливается. В условиях кризиса как никогда важно поддерживать контакты с нашими иностранными партнерами, оперативно делиться данными и информировать о текущей ситуации в экономике. Инвестору, а особенно иностранному, важно знать, что наш регион готов к любой нестандартной ситуации.

Конечно, сейчас мы наблюдаем некоторый спад в обращениях. Встречи, деловые мероприятия и бизнес-миссии пока перенесены. Но общение с нашими зарубежными партнерами продолжается онлайн. Для удобства наших партнеров на инвестиционном портале Приморского края размещена вся актуальная информация по проектам для инвестирования и участкам для начала бизнеса. Получить всю информацию онлайн уже сегодня можно на английском и китайском языках. Мы видим, как за последние два месяца в два раза выросло количество таких запросов из США, Ирландии и Азербайджана, в 1,5 раза возросла активность пользователей из Китая и Южной Кореи.

В инвестиционном агентстве Приморского края сейчас идут онлайн-встречи с представителями холдингов из ОАЭ, потенциальными инвесторами из Кореи и Китая. Дополнительно размещается информация об инвестиционных проектах на портале RusEconomic, таких, например, как проект парка "Изумрудная долина".

— Как после нормализации эпидемической обстановки в РФ планируется привлекать в регион новых зарубежных партнеров?

— На второе полугодие намечена активная работа — в частности, роуд-шоу и презентации проектов и возможностей Приморья на международных инвестиционных мероприятия, таких как GTI (торгово-инвестиционная выставка) в провинции Канвон, Global Project Plaza (инвестиционная выставка) и других.

Продолжаем взаимодействие с японской платформой JPPV по обмену информацией об инвестиционных проектах, в том числе расположенных в самых отдаленных уголках Приморского края.

Отмечу, что именно на время пандемии выпала новая стадия сотрудничества по проекту "Умный город". Ведется совместная работа Инвестиционного агентства и Корпорации развития Приморского края по подготовке технического задания. Южнокорейская компания LH подготовит проект концептуального развития для городского округа "Большой Камень". Общая площадь заявленной территории составляет 900 гектаров. Правительство Приморского края подало заявку на конкурс для включения территории округа "Большой Камень" в программу глобального сотрудничества 2020 K-City Network, которую проводит министерство земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Республики Корея. Программа направлена на поддержку создания проектов по развитию "умных городов" и внедрения "умных решений". Разработку концепции полностью финансирует корейская сторона.

Не оставлены без внимания и те иностранные проекты, которые уже работают самостоятельно — как "КГК ДВ", или вместе с российскими партнерами — как холдинг "Арника" или резиденты игорной зоны, ведь привлечение инвестиций на повторной основе является наиболее результативным механизмом и говорит о доверительных отношениях власти и бизнеса.

— Сохраните ли вы после эпидемии какие-то новые привычки – например, носить маску или не здороваться за руку?

— Надеюсь, что нет. Я, конечно, уже привык и, как говорится, на автомате ношу маску и действительно стараюсь не здороваться за руку с коллегами. Но я, как и все, с нетерпением жду, когда мы сможем отказаться от масок и сможем поприветствовать друг друга, как прежде.

— Вы активно занимаетесь спортом. Как думаете, является это панацеей от заболевания коронавирусом или тяжелого течения этой болезни?