В США выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Свыше 11 тысяч новых случаев заражения Свыше 11 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в США , более 600 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 11 802 случая заражения, днем ранее этот показатель составлял 17 250.

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 683 человека, накануне сообщалось о 482 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,9 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 112 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 524 тысяч человек.

Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 7 256 412 человек. Выздоровели в мире свыше 3,3 миллиона, более 411 тысяч человек умерли.