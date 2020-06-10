https://ria.ru/20200610/1572745021.html
В США выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
2020-06-10T13:58
2020-06-10T13:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Свыше 11 тысяч новых случаев заражения COVID-19
зафиксировали за сутки в США
, более 600 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 11 802 случая заражения, днем ранее этот показатель составлял 17 250.
Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 683 человека, накануне сообщалось о 482 скончавшихся.
По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,9 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 112 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 524 тысяч человек.
Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 7 256 412 человек. Выздоровели в мире свыше 3,3 миллиона, более 411 тысяч человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.