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Распространение нового коронавируса
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В США выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
2020-06-10T13:58
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

13:58 10.06.2020
449
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Нью-Йорк. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Свыше 11 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в США, более 600 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 11 802 случая заражения, днем ранее этот показатель составлял 17 250.
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Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 683 человека, накануне сообщалось о 482 скончавшихся.
По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,9 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 112 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 524 тысяч человек.
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Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 7 256 412 человек. Выздоровели в мире свыше 3,3 миллиона, более 411 тысяч человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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