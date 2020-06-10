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Распространение нового коронавируса
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В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
2020-06-10T13:55
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В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

13:55 10.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости. Годовалый ребенок есть в числе 126 новых пациентов с коронавирусом в Пензенской области, общее число выявленных случаев заражения в регионе превысило 3,3 тысячи, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 10 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 3317. Новых выявленных - 126. Среди пациентов один годовалый ребенок, остальные - в возрасте от 19 до 86 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 84 новых случая коронавируса выявили в Пензе, 12 - в Пензенском, девять - в Бессоновском, по два - в Нижнеломовском, Белинском, Мокшанском, Шемышейском, Городищенском и Каменском, по одному - в Земетчинском, Камешкирском, Неверкинском, Сосновоборском, Кузнецком, Лунинском, Малосердобинском и Никольском районах области. Кроме того, среди новых заболевших есть один иногородний - житель Саратовской области.
Всего в области скончались 28 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровел 2651.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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