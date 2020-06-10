Собянин открыл сезон фонтанов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сезон фонтанов в столице, в городе заработали 600 фонтанов.

Церемония открытия прошла в Парке Победы на Поклонной горе, где работает фонтанный комплекс "Годы войны".

"Плохая погода в Москве закончилась, наступило настоящее лето. К москвичам вернулись московские фонтаны, которые являются символом города, символом хорошего настроения. Сегодня все 600 фонтанов снова заработали, создавая особую красоту и настроение", - сказал Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, одновременно с фонтанами Парка Победы были включены другие городские фонтаны. Сезон фонтанов в Москве продлится до 1 октября. В случае хорошей погоды работа фонтанов может быть продлена.

Из 600 московских фонтанов 349 эксплуатируют префектуры и жилищные организации, 161 - коммерческие структуры: рестораны, торгово-развлекательные комплексы и другие. Кроме того, 90 наиболее значимых фонтанов, имеющих архитектурно-художественную подсветку, находятся в ведении ГБУ " Гормост ".

"Помимо традиционных в Москве работают плавающие фонтаны в Водоотводном канале, а также четыре светодинамических фонтана в Парке Горького, Царицыно, на площади перед Киевским вокзалом, на Манежной площади.