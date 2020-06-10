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Собянин открыл сезон фонтанов в Москве
2020-06-10T16:10
гормост
сергей собянин
москва
общество
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гормост, сергей собянин, москва, общество

Собянин открыл сезон фонтанов в Москве

13:55 10.06.2020 (обновлено: 16:10 10.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сезон фонтанов в столице, в городе заработали 600 фонтанов.
Церемония открытия прошла в Парке Победы на Поклонной горе, где работает фонтанный комплекс "Годы войны".
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10 апреля, 16:29Москва Сегодня: мегаполис для жизни
На ВДНХ промыли фонтаны
"Плохая погода в Москве закончилась, наступило настоящее лето. К москвичам вернулись московские фонтаны, которые являются символом города, символом хорошего настроения. Сегодня все 600 фонтанов снова заработали, создавая особую красоту и настроение", - сказал Собянин.
Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, одновременно с фонтанами Парка Победы были включены другие городские фонтаны. Сезон фонтанов в Москве продлится до 1 октября. В случае хорошей погоды работа фонтанов может быть продлена.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетители ВДНХ проезжают на велосипедах мимо фонтана "Дружба народов"
Посетители ВДНХ проезжают на велосипедах мимо фонтана Дружба народов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посетители ВДНХ проезжают на велосипедах мимо фонтана "Дружба народов"
Из 600 московских фонтанов 349 эксплуатируют префектуры и жилищные организации, 161 - коммерческие структуры: рестораны, торгово-развлекательные комплексы и другие. Кроме того, 90 наиболее значимых фонтанов, имеющих архитектурно-художественную подсветку, находятся в ведении ГБУ "Гормост".
"Помимо традиционных в Москве работают плавающие фонтаны в Водоотводном канале, а также четыре светодинамических фонтана в Парке Горького, Царицыно, на площади перед Киевским вокзалом, на Манежной площади.
"Последние годы всё большее распространение получают "сухие" фонтаны - без чаш и ограждений - на Биржевой площади, Крымской набережной и в других местах. Они особенно популярны у детей и молодежи", - уточнили в пресс-службе.
Неработающий фонтанный комплекс на Манежной площади. Запуск фонтанов в Москве отложили из-за коронавируса
28 апреля, 14:23
Не сезон: запуск фонтанов в Москве отложили из-за коронавируса
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