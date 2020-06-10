Врачи из России и Китая провели видеоконференцию по борьбе с COVID-19

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Военные врачи России и Китая провели видеоконференцию по борьбе с коронавирусом, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня в Центре координации медицинского обеспечения министерства обороны Российской Федерации в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге проведена видеоконференция с военными медиками из Китайской Народной Республики по вопросам обмена опытом в профилактике, лечении и ликвидации медицинских последствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с российской стороны в видеоконференции приняли участие сотрудники Военно-медицинской академии по направлениям инфекционных болезней, эпидемиологии, анастезиологии реаниматологии, а также врачи терапевтического профиля. В Китае видеоконференция велась из телемедицинского центра Главного военного госпиталя Народно-освободительной армии КНР в Пекине.
Подчеркивается, что данный формат позволяет рассмотреть наиболее актуальные вопросы по профилактике заболеваемости и оказанию медпомощи пациентам с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.