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Врачи из России и Китая провели видеоконференцию по борьбе с COVID-19
2020-06-10T13:53
санкт-петербург
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
китай
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санкт-петербург, коронавирус covid-19, россия, китай

Врачи из России и Китая провели видеоконференцию по борьбе с COVID-19

13:53 10.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Военные врачи России и Китая провели видеоконференцию по борьбе с коронавирусом, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня в Центре координации медицинского обеспечения министерства обороны Российской Федерации в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге проведена видеоконференция с военными медиками из Китайской Народной Республики по вопросам обмена опытом в профилактике, лечении и ликвидации медицинских последствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с российской стороны в видеоконференции приняли участие сотрудники Военно-медицинской академии по направлениям инфекционных болезней, эпидемиологии, анастезиологии реаниматологии, а также врачи терапевтического профиля. В Китае видеоконференция велась из телемедицинского центра Главного военного госпиталя Народно-освободительной армии КНР в Пекине.
Подчеркивается, что данный формат позволяет рассмотреть наиболее актуальные вопросы по профилактике заболеваемости и оказанию медпомощи пациентам с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСанкт-ПетербургКоронавирус COVID-19РоссияКитай
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