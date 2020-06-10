Названа предварительная причина утечки топлива в Норильске

"Установлено, что предположительной причиной пролива нефтепродуктов, начавшегося у основания резервуара 5 АО "НТЭК", стала просадка бетонной площадки, на которой установлен данный резервуар, что привело к отрыву его дна от бетонных стенок", — уточняется в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.