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В ДНР заявили, что Киев не отвечает на предложение о гумкоридоре
2020-06-10T13:25
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
воз
киев
украина
в мире
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, воз, киев, украина, в мире

В ДНР заявили, что Киев не отвечает на предложение о гумкоридоре

13:25 10.06.2020
512
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМестный житель во дворе частного дома, разрушенного после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка
Местный житель во дворе частного дома, разрушенного после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Министр здравоохранения самопровозглашенной Донецкой народной республики Ольга Долгошапко заявила, что ДНР предлагала Киеву организовать гуманитарные коридоры для пропуска граждан через линию соприкосновения, но в течении полутора месяцев ответ так и не получила.
Ранее пресс-центр операции объединенных сил Украины сообщил, что контрольно-пропускные пункты в Донбассе возобновят работу с 10 июня. В межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению завоза и распространения вируса также заявили, что КПП со стороны республики пока будут закрыты из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации с COVID-19.
"Мы предлагали открыть гумкоридор. Есть граждане Украины, которые несколько месяцев ждут, когда им разрешат выезд на Украину. И с той стороны есть граждане ДНР, которых Украина не пропускает. У нас был разработан план по обмену этими гражданами. К сожалению, Украина уже полтора месяца не может дать ответ на них", - сказала Долгошапко на брифинге.
Она отметила, что открытие пунктов пропуска в Донбассе в связи с ситуацией COVID-19 является преждевременным.
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"Мы предполагаем, что Украина намеренно занижает или скрывает цифры инфицированных и зараженных, поэтому мы не можем пока открыть границы с Украиной. Если откроем сейчас, можем получить неконтролируемое распространения коронавируса", - добавила Долгошапко.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВОЗКиевУкраинаВ мире
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