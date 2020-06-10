В ДНР заявили, что Киев не отвечает на предложение о гумкоридоре

"Мы предлагали открыть гумкоридор. Есть граждане Украины, которые несколько месяцев ждут, когда им разрешат выезд на Украину. И с той стороны есть граждане ДНР, которых Украина не пропускает. У нас был разработан план по обмену этими гражданами. К сожалению, Украина уже полтора месяца не может дать ответ на них", - сказала Долгошапко на брифинге.