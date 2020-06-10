https://ria.ru/20200610/1572741361.html
Глава ФЕОР: синагоги в России будут открываться постепенно
2020-06-10T13:06
2020-06-10T13:06
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
федерация еврейских общин россии
александр борода
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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религия, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, александр борода, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Открытие синагог в России и снятие карантинных мер будет проходит "медленно и максимально аккуратно", так как здоровье членов еврейской общины в приоритете, заявил РИА Новости президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.
В марте из-за распространения коронавируса в России закрылись все синагоги. Из-за этого свои главные праздники иудеи встречали дома.
"Мы хотим сделать все медленно и максимально аккуратно, с соблюдением всех новых социальных норм, с обязательным использованием средств индивидуальной защиты - масок и перчаток, наличием антисептических средств в залах синагог и общинных центров. Постараться, насколько это возможно и зависит от нас, предотвратить новые случаи заражения", - сказал раввин Борода.
По его словам, в общине действуют строго по указанию Роспотребнадзора. Так как им уже были разработаны рекомендации по открытию религиозных учреждений и проведению молитв на открытом воздухе, то в ФЕОР, сообщил Борода, также разрабатывается план по постепенному открытию синагог и общинных центров.
"В данном случае для нас, безусловно, в приоритете здоровье наших прихожан, нежели открытие на день другой раньше", - заверил он.