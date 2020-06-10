Глава ФЕОР: синагоги в России будут открываться постепенно

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Открытие синагог в России и снятие карантинных мер будет проходит "медленно и максимально аккуратно", так как здоровье членов еврейской общины в приоритете, заявил РИА Новости президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.

В марте из-за распространения коронавируса в России закрылись все синагоги. Из-за этого свои главные праздники иудеи встречали дома.

"Мы хотим сделать все медленно и максимально аккуратно, с соблюдением всех новых социальных норм, с обязательным использованием средств индивидуальной защиты - масок и перчаток, наличием антисептических средств в залах синагог и общинных центров. Постараться, насколько это возможно и зависит от нас, предотвратить новые случаи заражения", - сказал раввин Борода.

По его словам, в общине действуют строго по указанию Роспотребнадзора. Так как им уже были разработаны рекомендации по открытию религиозных учреждений и проведению молитв на открытом воздухе, то в ФЕОР, сообщил Борода, также разрабатывается план по постепенному открытию синагог и общинных центров.