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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200610/1572741225.html
Борода: главный раввин России, заболевший COVID, чувствует себя нормально
2020-06-10T13:05
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
федерация еврейских общин россии
александр борода
берл лазар
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религия, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, александр борода, берл лазар, общество

Борода: главный раввин России, заболевший COVID, чувствует себя нормально

13:05 10.06.2020
29
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар, у которого обнаружен коронавирус, чувствует себя нормально, члены его семьи здоровы, сообщил РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
"Он был госпитализирован в четверг в удовлетворительном состоянии. Решение о госпитализации было принято врачами, так как его состояние требовало более активного лечения", - сказал Борода.
По его словам, раввин Лазар соблюдал режим самоизоляции и все меры предосторожности, поэтому сложно сказать, где и как он заразился COVID-19. "Вирус активно распространяется, и так как полностью изолироваться от контактов с людьми невозможно, то и до конца выяснить трудно, как и где может заразиться человек", - отметил Борода.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаБерл ЛазарОбщество
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