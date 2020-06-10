Борода: главный раввин России, заболевший COVID, чувствует себя нормально

"Он был госпитализирован в четверг в удовлетворительном состоянии. Решение о госпитализации было принято врачами, так как его состояние требовало более активного лечения", - сказал Борода.

По его словам, раввин Лазар соблюдал режим самоизоляции и все меры предосторожности, поэтому сложно сказать, где и как он заразился COVID-19. "Вирус активно распространяется, и так как полностью изолироваться от контактов с людьми невозможно, то и до конца выяснить трудно, как и где может заразиться человек", - отметил Борода.