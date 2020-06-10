Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572740984.html
Адвокаты хотят безвозмездно помочь родным погибшего в ДТП с Ефремовым
2020-06-10T13:03
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
шота горгадзе
сталина гуревич
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662520_0:123:1276:841_1200x0_80_0_0_f656a344cf451a4933782dae1689289b.jpg
https://ria.ru/20200610/1572735184.html
https://ria.ru/20200610/1572724584.html
4
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572740984.html?chat_room_id=1572740984
Новости
ru-RU
3511
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662520_0:123:1276:841_1200x0_80_0_0_f656a344cf451a4933782dae1689289b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662520_0:0:1276:956_1200x0_80_0_0_7be61b4434f2c809fa0bbaa5cbfa8080.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662520_344:94:1206:956_1200x0_80_0_0_98b7d378e1eff27c1fba440662ba5950.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, шота горгадзе, сталина гуревич, михаил ефремов, происшествия

Адвокаты хотят безвозмездно помочь родным погибшего в ДТП с Ефремовым

13:03 10.06.2020
3511
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Адвокаты Шота Горгадзе и Сталина Гуревич предложили родственникам погибшего в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова безвозмездно представлять их интересы в этом деле.
"Ещё вчера я связался с племянником погибшего, предложил свою помощь pro bono в этом деле. Он сказал, что сегодня на семейном совете они обсудят этот вопрос", - рассказал РИА Новости Горгадзе.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вчера, 11:51
В МВД подтвердили, что Ефремов был в машине один
"Я готова оказать им юридическую помочь безвозмездно, я знаю, что эту информацию передали родственникам, они в курсе", - сообщила агентству Гуревич.
Среди клиентов Горгадзе - телеведущий Владимир Соловьев, глава Росгвардии Виктор Золотов, певец Валерий Меладзе, продюсер Иосиф Пригожин. Гуревич, в частности, защищала украинского блогера Анатолия Шария.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.
Ефремов обвиняется в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с предъявленным обвинением согласился, не стал возражать против домашнего ареста и назвал инцидент "чудовищным". За соблюдением Ефремовым условий домашнего ареста УФСИН следит с помощью средств электронного контроля.
Глава Кузьминского сельского поселения в Рязанской области Александр Гудков рассказал РИА Новости, что администрация готова помочь живущей там семье Сергея Захарова. Он отметил, что за день до смертельного ДТП у мужчины умерла теща. В интернете был инициирован сбор средств родственникам погибшего, которые при рассмотрении дела будут считаться потерпевшими.
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Вчера, 09:12
Прокуратура взяла на контроль соблюдение Ефремовым домашнего ареста
5202311
Обсудить 4
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваШота ГоргадзеСталина ГуревичМихаил ЕфремовПроисшествия
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
В ГИБДД рассказали о нарушениях ПДД Ефремовым
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Названы условия домашнего ареста Михаила Ефремова
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Прокуратура взяла на контроль соблюдение Ефремовым домашнего ареста
Актер Александр Панкратов-Черный
Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым
Красная площадь в Москве
Песков назвал страны, которые подтвердили участие в параде Победы
Иван Охлобыстин
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В Москве соседи гонят журналистов от дома, где находится Ефремов
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Адвокаты Ефремова решили больше не общаться с прессой
Актер Владимир Долинский
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В МВД подтвердили, что Ефремов был в машине один
Актер Станислав Садальский
Садальский рассказал о "поломанном хребте" Ефремова
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Ликвидация разлива топлива в Норильске
Названа предварительная причина утечки топлива в Норильске
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала, как узнала о трагедии
Допрос актера Михаила Ефремова
Опубликовано видео опроса Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
03:06Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
Лента новостейМолния