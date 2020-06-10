Адвокаты хотят безвозмездно помочь родным погибшего в ДТП с Ефремовым

"Ещё вчера я связался с племянником погибшего, предложил свою помощь pro bono в этом деле. Он сказал, что сегодня на семейном совете они обсудят этот вопрос", - рассказал РИА Новости Горгадзе.

"Я готова оказать им юридическую помочь безвозмездно, я знаю, что эту информацию передали родственникам, они в курсе", - сообщила агентству Гуревич.

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.

Ефремов обвиняется в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с предъявленным обвинением согласился, не стал возражать против домашнего ареста и назвал инцидент "чудовищным". За соблюдением Ефремовым условий домашнего ареста УФСИН следит с помощью средств электронного контроля.