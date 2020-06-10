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Новое оружие России
https://ria.ru/20200610/1572737990.html
Эксперт рассказал, какое перспективное оружие сможет применять МиГ-35
2020-06-10T12:32
новое оружие россии
виктор мураховский
миг-35
в мире
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виктор мураховский, миг-35, в мире

Эксперт рассказал, какое перспективное оружие сможет применять МиГ-35

12:32 10.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМногофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российский истребитель МиГ-35 в перспективе получит новое поколение высокоточного управляемого оружия класса "воздух-поверхность", считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
Ранее летчик-испытатель самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов рассказал РИА Новости, что практически вся номенклатура вооружений уже испытана на новейшем истребителе МиГ-35, но есть перспективные образцы, которые пока не готовы к практическим полетам.
"Все это относится к новому поколению высокоточного управляемого оружия. Это касается вооружения "воздух-поверхность", и плюс к этому малокалиберные управляемые бомбы с различными системами наведения", - сказал Мураховский.
Самолет МиГ-35
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Летчик раскрыл подробности испытаний новейшего МиГ-35
По его словам, к перспективному оружию можно отнести новые неуправляемые ракеты. "Опять же "Бронебойщик" появился. Единственное, что вряд ли будет развиваться в ближайшее время, - это пушечное вооружение, но и здесь есть прогресс, связанный с боеприпасами", - отметил эксперт.
Новейший истребитель МиГ-35 оснащается новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера. Кроме того, полностью унифицирован одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям.
МиГ-35 решает широкий спектр задач: завоевание господства в воздухе в противоборстве с истребителями четвертого и пятого поколений, перехват современных средств воздушного нападения, нанесение ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО днем и ночью в любых погодных условиях, ведение воздушной разведки с использованием оптико-электронных и радиотехнических средств, участие в групповых действиях и выполнение функции воздушного пункта управления авиационными группами.
Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации МиГ Дмитрий Селиванов
Вчера, 10:00
Дмитрий Селиванов: в истребителе МиГ-35 можно разобраться без инструкции
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Новое оружие РоссииВиктор МураховскийМиГ-35В мире
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