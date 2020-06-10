СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске

На месте ЧС в Норильске осуществлена перегруппировка сил и средств для зачистки мелких озер, углублений и ручьев

© Фото : МЧС России На месте ЧС в Норильске осуществлена перегруппировка сил и средств для зачистки мелких озер, углублений и ручьев

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. По делу о разливе дизельного топлива в Светлана Петренко. По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК

Их подозревают в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов, что привело к тяжким последствиям.

Ранее по тем же обвинениям задержали, а потом арестовали начальника цеха ТЭЦ Вячеслава Старостина.

Протекшая цистерна с 2018 года требовала капитального ремонта, но ее все равно продолжали использовать, добавила Петренко, отметив, что ответственны за это Степанов, Смирнов и Кузнецов.

В "Норникеле" (куда входит НТЭК, которой принадлежит аварийная ТЭЦ) задержание руководителей назвали неоправданно жестокой мерой.

Авария в Норильске

Двадцать девятого мая один из резервуаров с дизтопливом на норильской ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, что привело к утечке около 21 тысячи тонн горючего.

Нефтепродукты попали в несколько водоемов. На территории Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня.

На прошлой неделе МЧС удалось локализовать разлившееся топливо. Сейчас специалисты заняты ликвидацией последствий.

"Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое сдвинуло опоры. Возбуждено несколько уголовных дел, идет расследование.