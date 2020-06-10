Почему опять задержаны стрелочники??? Почему Путин подобострастно по дружески беседует с руководителем Норникеля, хотя первым делом должен был его снять и посадить под следствие так как он ответственен??
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Агафон Батечко
Потому что друг, а друзья могут творить любые безобразия безнаказанно. Тем более, что несёт золотые яйца.
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СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СКСветлана Петренко.
Их подозревают в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов, что привело к тяжким последствиям.
Ранее по тем же обвинениям задержали, а потом арестовали начальника цеха ТЭЦ Вячеслава Старостина.
Протекшая цистерна с 2018 года требовала капитального ремонта, но ее все равно продолжали использовать, добавила Петренко, отметив, что ответственны за это Степанов, Смирнов и Кузнецов.
В "Норникеле" (куда входит НТЭК, которой принадлежит аварийная ТЭЦ) задержание руководителей назвали неоправданно жестокой мерой.
Почему опять задержаны стрелочники??? Почему Путин подобострастно по дружески беседует с руководителем Норникеля, хотя первым делом должен был его снять и посадить под следствие так как он ответственен??
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