Беглов спросил у петербуржцев, какие ограничения надо снять первыми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поинтересовался у жителей, какие ограничения, веденные из-за ситуации в коронавирусной инфекцией, стоит снять в первую очередь.

"До недавнего времени число заболевших в Петербурге было в 8-10 раз выше количества выздоровевших. В последние три недели этот базовый показатель начал плавно снижаться, что дало возможность поставить перед Роспотребнадзором вопрос о снятии некоторых ограничений. Хочу узнать ваше мнение: какие ограничения стоит снимать в первую очередь?" - написал Беглов на своей странице в соцсети "ВКонтакте"

Он попросил пользователей написать в комментариях свои приоритеты в порядке убывания.

Ранее Беглов сообщал, что в ближайшие дни будет представлен перечень поэтапных шагов по нормализации жизни в Петербурге. Вместе с Роспотребнадзором ведется работа над перспективным планом по снятию ограничений. При этом он отмечал, что в случае отмены ограничительных мер необходимо действовать максимально осторожно.

На прошлой неделе в Петербурге открылись храмы для верующих и кладбища. С 8 июня возобновили работу непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала не более 400 квадратных метров, автосалоны и офисы строительных компаний.