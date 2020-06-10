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Беглов спросил у петербуржцев, какие ограничения надо снять первыми
2020-06-10T15:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
санкт-петербург
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество

Беглов спросил у петербуржцев, какие ограничения надо снять первыми

12:28 10.06.2020 (обновлено: 15:47 10.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поинтересовался у жителей, какие ограничения, веденные из-за ситуации в коронавирусной инфекцией, стоит снять в первую очередь.
"До недавнего времени число заболевших в Петербурге было в 8-10 раз выше количества выздоровевших. В последние три недели этот базовый показатель начал плавно снижаться, что дало возможность поставить перед Роспотребнадзором вопрос о снятии некоторых ограничений. Хочу узнать ваше мнение: какие ограничения стоит снимать в первую очередь?" - написал Беглов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он попросил пользователей написать в комментариях свои приоритеты в порядке убывания.
Ранее Беглов сообщал, что в ближайшие дни будет представлен перечень поэтапных шагов по нормализации жизни в Петербурге. Вместе с Роспотребнадзором ведется работа над перспективным планом по снятию ограничений. При этом он отмечал, что в случае отмены ограничительных мер необходимо действовать максимально осторожно.
Санкт-Петербург
Вчера, 12:12Распространение нового коронавируса
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На прошлой неделе в Петербурге открылись храмы для верующих и кладбища. С 8 июня возобновили работу непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала не более 400 квадратных метров, автосалоны и офисы строительных компаний.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
График снятия ограничений в Москве
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График снятия ограничений в Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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