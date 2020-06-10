В Ростовской области рассказали о средствах на выплаты на детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости. Более 4,7 миллиарда рублей будет направлено на выплаты на детей от 3 до 7 лет в Ростовской области в текущем году из федерального и регионального бюджетов, сообщает правительство Ростовской области.
Во вторник состоялось совещание с членами Совета Федерации и представителями субъектов РФ, на котором, в частности, обсуждался вопрос реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
"Уже 1 июня – в срок, установленный президентом РФ Владимиром Путиным, получили донские семьи по 5,5 тысяч рублей на каждого ребенка. Получателями стали более 72 тысяч детей. Общий объем финансирования на 2020 год составит 4,1 миллиарда рублей из федерального бюджета и 619,6 миллиона рублей из областной казны", - приводятся слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в свою очередь дал положительную оценку региону по реализации данной меры господдержки семей с детьми.
По информации правительства области, в условиях распространения коронавирусной инфекции на региональном уровне в Ростовской области также реализуется ряд дополнительных мер по поддержке семей с детьми, в том числе единовременная материальная помощь многодетным семьям в размере 5 тысяч рублей, которая выплачивается из средств резервного фонда правительства региона. На сегодняшний день такую поддержку получили 41,9 тысячи многодетных семей на общую сумму в 241 миллион рублей.