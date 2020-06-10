В Ростовской области рассказали о средствах на выплаты на детей

По информации правительства области, в условиях распространения коронавирусной инфекции на региональном уровне в Ростовской области также реализуется ряд дополнительных мер по поддержке семей с детьми, в том числе единовременная материальная помощь многодетным семьям в размере 5 тысяч рублей, которая выплачивается из средств резервного фонда правительства региона. На сегодняшний день такую поддержку получили 41,9 тысячи многодетных семей на общую сумму в 241 миллион рублей.