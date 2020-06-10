Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19

"Наша бригада направляется в Дагестан. Основные наши действия — это помощь коллегам в рамках медицинской и организационной помощи. Ни для кого не секрет, что Москва первая попала в эпидсезон, и конечно, тот опыт, который накоплен в московской системе, является самым большим. С учетом того, что идет спад заболеваемости, мне кажется, совершенно логичным решение экспортировать наш опыт в регионы", - прокомментировал главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко.