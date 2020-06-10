Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главный врач Коммунарки Денис Проценко отправится в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"Для оказания поддержки врачам в Северной Осетии – Алании, Ингушетии, Забайкальском крае, Дагестане, Владимире и Пскове направляется еще шесть московских медицинских бригад, в каждой из которых от 5 до 9 специалистов – всего порядка 40 высококвалифицированных медицинских сотрудников из ведущих стационаров столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшие бригады сменят врачей, которые сейчас оказывают помощь в регионах в борьбе с COVID-19 по поручению мэра Москвы. Медики первых бригад передадут информацию о ситуации в регионе коллегам и в ближайшее время вернутся в столицу. По словам специалистов, в данный момент в большинстве регионах количество госпитализируемых пациентов с коронавирусом постепенно снижается, но необходимо продолжать организационно методическое сопровождение регионального здравоохранения.
В составе бригад главные врачи московских больниц, которые одними из первых встали на борьбу с вирусом.
"В составе мультидисциплинарных медицинских бригад специалисты различных профилей, имеющие большой опыт в перепрофилировании московских стационаров под COVID-19 и лечении пациентов с коронавирусом – это пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, медицинские сестры-анестезисты и врачи других специальностей. Медицинские бригады возглавляют опытные врачи ведущих столичных стационаров. Бригаду, отправляющуюся в Забайкальский край, возглавляет Марьяна Лысенко, главный врач больницы №52. Медицинскую бригаду, вылетающую в Дагестан – Денис Проценко, главный врач медицинского комплекса в Коммунарке", - говорится в сообщении.
Старший врач бригады, направленной в Ингушетию, – Игорь Раннев, врач-хирург больницы №13. Бригаду, вылетающую в Северную Осетию – Аланию, возглавляет Сергей Ларичев, врач-хирург больницы №17. В Псковскую область направляется бригада под руководством врача-хирурга Боткинской больницы Сергея Лебедева, а во Владимирскую область – бригада под руководством врача-хирурга больницы №1 имени Пирогова Игоря Лебедева.
"Наша бригада направляется в Дагестан. Основные наши действия — это помощь коллегам в рамках медицинской и организационной помощи. Ни для кого не секрет, что Москва первая попала в эпидсезон, и конечно, тот опыт, который накоплен в московской системе, является самым большим. С учетом того, что идет спад заболеваемости, мне кажется, совершенно логичным решение экспортировать наш опыт в регионы", - прокомментировал главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко.
Отмечается, что медики укомплектованы всем необходимым для начала работы, в том числе средствами индивидуальной защиты. Ранее в региональные больницы были организованы поставки костюмов, медикаментов, экспресс-тестов, а также медицинское оборудование.
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