В Петербурге подтвердили еще 49 случаев смерти от коронавируса

"Девятого июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 49 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции на основе медицинских свидетельств о смерти. Больные скончались в конце мая - начале июня 2020 года. Среди них – 27 мужчин в возрасте от 36 до 96 лет, и 22 женщины в возрасте от 34 до 97 лет", - говорится в сообщении.