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Распространение нового коронавируса
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В Петербурге подтвердили еще 49 случаев смерти от коронавируса
2020-06-10T12:12
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В Петербурге подтвердили еще 49 случаев смерти от коронавируса

12:12 10.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Еще 49 случаев смерти от коронавируса подтверждены в Санкт-Петербурге, среди умерших 27 мужчин и 22 женщины, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Девятого июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 49 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции на основе медицинских свидетельств о смерти. Больные скончались в конце мая - начале июня 2020 года. Среди них – 27 мужчин в возрасте от 36 до 96 лет, и 22 женщины в возрасте от 34 до 97 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями, среди которых – атеросклероз, кардиосклероз, сахарный диабет, желчнокаменная болезнь, онкологические заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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