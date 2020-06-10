https://ria.ru/20200610/1572736806.html
В Петербурге подтвердили еще 49 случаев смерти от коронавируса
2020-06-10T12:12
2020-06-10T12:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости.
Еще 49 случаев смерти от коронавируса
подтверждены в Санкт-Петербурге
, среди умерших 27 мужчин и 22 женщины, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Девятого июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 49 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции на основе медицинских свидетельств о смерти. Больные скончались в конце мая - начале июня 2020 года. Среди них – 27 мужчин в возрасте от 36 до 96 лет, и 22 женщины в возрасте от 34 до 97 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями, среди которых – атеросклероз, кардиосклероз, сахарный диабет, желчнокаменная болезнь, онкологические заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.