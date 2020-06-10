Минэкономразвития заявили, что ТОРы остаются интересными для инвесторов

"Территории опережающего развития за счет особых условий и льгот привлекают резидентов с инвестициями и новыми рабочими местами в города, экономика которых остро нуждается в диверсификации. Несмотря на текущую ситуацию и связанные с пандемией ограничения, мы видим, что такой инструмент как ТОР остается интересным для инвесторов: с начала года Минэкономразвития зарегистрировало более 100 новых резидентов", - приводит пресс-служба слова замглавы Минэкономразвития Сергея Галкина.