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Минэкономразвития заявили, что ТОРы остаются интересными для инвесторов
2020-06-10T12:11
амурская область
экономика
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амурская область, экономика

Минэкономразвития заявили, что ТОРы остаются интересными для инвесторов

12:11 10.06.2020
47
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Территории опережающего развития (ТОР) остаются интересным инструментом для инвесторов даже на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса, с начала года Минэкономразвития зарегистрировало в них более 100 новых резидентов, сообщила в среду пресс-служба министерства.
По данным Минэкономразвития, в реестре резидентов ТОР на текущий момент 701 предприятие, а их общее количество с начала года увеличилось на 22%.
"Территории опережающего развития за счет особых условий и льгот привлекают резидентов с инвестициями и новыми рабочими местами в города, экономика которых остро нуждается в диверсификации. Несмотря на текущую ситуацию и связанные с пандемией ограничения, мы видим, что такой инструмент как ТОР остается интересным для инвесторов: с начала года Минэкономразвития зарегистрировало более 100 новых резидентов", - приводит пресс-служба слова замглавы Минэкономразвития Сергея Галкина.
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Так, два новых предприятия в реестре резидентов ТОР были зарегистрированы совсем недавно в Амурской области и Республике Башкирия - "Благовещенский завод дорожных конструкций" (ООО "БЗДК") и компания ООО "ИГНИС" соответственно.
"ООО "БЗДК" планирует организовать производство шумозащитных экранов и мостовых железобетонных балок с общим объемом инвестиций 127,28 миллиона рублей. В ходе реализации проекта будет создано 53 новых рабочих места. ООО "ИГНИС" планирует организацию швейного предприятия с общим объемом инвестиций 26,1 миллиона рублей и 60 новыми рабочими местами", - рассказали в министерстве.
Территория опережающего развития является особой экономической зоной со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения.
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