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США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном
2020-06-10T12:29
ту-95мс
вооруженные силы рф
f-22
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ту-95мс, вооруженные силы рф, f-22, сша, в мире

США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном

11:36 10.06.2020 (обновлено: 12:29 10.06.2020)
24655
© Фото : Минобороны РФСтратегический ракетоносец Ту-95МС ВКС России
Стратегический ракетоносец Ту-95МС ВКС России
© Фото : Минобороны РФ
Стратегический ракетоносец Ту-95МС ВКС России. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Истребители F-22 ВВС США поднимали в воздух для сопровождения у границы российских ракетоносцев Ту-95МС, следует из сообщения Минобороны.
Полет четырех российских бомбардировщиков был плановым и проходил над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.

"Взлет осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США", — говорится в релизе.

Полет длился 11 часов. Дальняя авиация России, как отмечают в Минобороны, регулярно совершает облеты Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, при этом всегда "в строгом соответствии с международными правилами".
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В военном ведомстве также напомнили, что в минувшем мае самолеты стратегической авиации США пять раз выполняли полеты вдоль границ России.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской заявлял, что Москва фиксирует высокий уровень активности Соединенных Штатов и их союзников по НАТО вблизи российских границ.
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