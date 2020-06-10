https://ria.ru/20200610/1572734192.html
США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном
2020-06-10T11:36
2020-06-10T12:29
ту-95мс
вооруженные силы рф
f-22
сша
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ту-95мс, вооруженные силы рф, f-22, сша, в мире
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Истребители F-22 ВВС США
поднимали в воздух для сопровождения у границы российских ракетоносцев Ту-95МС
, следует из сообщения Минобороны.
Полет четырех российских бомбардировщиков был плановым и проходил над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей
, а также северной части Тихого океана.
"Взлет осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США", — говорится в релизе.
Полет длился 11 часов. Дальняя авиация России, как отмечают в Минобороны, регулярно совершает облеты Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, при этом всегда "в строгом соответствии с международными правилами".
В военном ведомстве также напомнили, что в минувшем мае самолеты стратегической авиации США
пять раз выполняли полеты вдоль границ России.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской заявлял, что Москва фиксирует высокий уровень активности Соединенных Штатов и их союзников по НАТО вблизи российских границ.