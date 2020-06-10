Генсек НАТО предостерег от сокращения расходов на оборону из-за пандемии

"Я вижу снижение конъюнктуры в странах-участниках, и я знаю, что требуются повышенные расходы во многих сферах, чтобы противостоять этому. Но проблема заключается в том, что угрозы и вызовы в вопросах безопасности, которые были до кризиса, не исчезли во время пандемии, а напротив", - заявил генсек организации в телефонном интервью изданию Welt.