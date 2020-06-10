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Генсек НАТО предостерег от сокращения расходов на оборону из-за пандемии
2020-06-10T11:36
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дональд трамп
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Генсек НАТО предостерег от сокращения расходов на оборону из-за пандемии

11:36 10.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег союзников от сокращения расходов на оборонные нужды на фоне пандемии коронавируса.

"Я вижу снижение конъюнктуры в странах-участниках, и я знаю, что требуются повышенные расходы во многих сферах, чтобы противостоять этому. Но проблема заключается в том, что угрозы и вызовы в вопросах безопасности, которые были до кризиса, не исчезли во время пандемии, а напротив", - заявил генсек организации в телефонном интервью изданию Welt.

По его словам, Россия продолжает наращивать военную мощь, усиление Китая влечет изменение баланса силы, а террористическая организация "Исламское государство"* вновь усиленно пытается завоевать территории в Сирии и Ираке. "Поэтому мы должны по-прежнему достаточно инвестировать в нашу безопасность", - отметил он.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал членов Альянса за недостаточные расходы на коллективную оборону. Американский лидер призывал сраны-союзницы довести расходы до 2% ВВП.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Исламское государствоДональд ТрампВОЗНАТОИракСирияЙенс СтолтенбергСШАВ мире
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