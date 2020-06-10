В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 750

ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на 32, до 750, сообщили в среду в пресс-службе минздрава ДНР.
Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней.
"Согласно проведенным исследованиям, выявлены 32 новых случая заболевания COVID-19. По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 750", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.
По информации ведомства, за минувшие сутки зарегистрировано два летальных случая в результате заражения COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.