В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 750

"Согласно проведенным исследованиям, выявлены 32 новых случая заболевания COVID-19. По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 750", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.