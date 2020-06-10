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МИД Китая выразил озабоченность из-за заявлений Абэ по Гонконгу
2020-06-10T10:53
хуа чуньин
дональд трамп
синдзо абэ
мид кнр
всекитайское собрание народных представителей
гонконг
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МИД Китая выразил озабоченность из-за заявлений Абэ по Гонконгу

10:53 10.06.2020
5928
© REUTERS / Tyrone SiuСотрудники полиции и задержанные участники акции протеста в Гонконге. 27 мая 2020
Сотрудники полиции и задержанные участники акции протеста в Гонконге. 27 мая 2020
© REUTERS / Tyrone Siu
Сотрудники полиции и задержанные участники акции протеста в Гонконге. 27 мая 2020
ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Китай выразил серьезную озабоченность в связи с заявлениями премьер-министра Японии Синдзо Абэ по Гонконгу, Пекин напоминает, что ни одна страна не имеет права вмешиваться во внутренние дела КНР, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио хочет взять на себя роль лидера для принятия странами "Группы семи" совместного заявления по Гонконгу.
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"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения и выразили японской стороне нашу серьезную озабоченность (в связи с заявлениями Абэ - ред.)", - заявила дипломат.
По ее словам, "решение ВСНП о создании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в Гонконге является исключительно внутренним делом Китая, ни одно иностранное государство не имеет права вмешиваться".
"Соответствующие страны должны соблюдать международное право и основные нормы международных отношений", - указала она.
Заявление Абэ прозвучало на фоне обострения отношений США и Китая из-за разрабатываемого Китаем законопроекта о национальной безопасности Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли 28 мая приняли "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга.
Законопроект, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
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Хуа ЧуньинДональд ТрампСиндзо АбэМИД КНРВсекитайское собрание народных представителейГонконгКитайЯпонияСШАТокиоВ мире
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