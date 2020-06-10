Вывозной рейс из Нью-Йорка прибыл в Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Самолет c россиянами прибыл из Самолет c россиянами прибыл из Нью-Йорка в аэропорт Пулково Санкт-Петербурге , следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно этим данным, рейс авиакомпании " Аэрофлот " Нью-Йорк – Санкт-Петербург – Москва прилетел в Пулково в 10.27 мск.

Ранее сообщалось, что на борту самолета из Нью-Йорка домой отправились 388 пассажиров, в их числе 13 младенцев, четыре школьника и восемь студентов.

Самолет сначала приземлился в Петербурге, где выйдет часть пассажиров, а затем направится в Москву.

Как ранее сообщала пресс-служба администрации губернатора Петербурга, сразу после прибытия в аэропорту Пулково пассажиров вывозных рейсов осматривают врачи, проводят медицинские тесты на коронавирусную инфекцию и выдают официальное предписание главного санитарного врача Петербурга о необходимости 14-дневной изоляции. Затем прилетевших в сопровождении экипажей ГИБДД на специальных автобусах развезут по домам или к месту самоизоляции. Иногородние и те петербуржцы, у которых нет возможности обеспечить самоизоляцию по месту жительства, будут направлены в обсерватор.

С начала апреля около 3 тысяч петербуржцев смогли вернуться на родину благодаря специально организованным авиарейсам.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.