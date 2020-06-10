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СК проведет проверку после акции протеста в ульяновском СИЗО
2020-06-10T10:47
ульяновская область
ульяновск
происшествия
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ульяновская область, ульяновск, происшествия

СК проведет проверку после акции протеста в ульяновском СИЗО

10:47 10.06.2020
545
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Следователи проводят проверку после акции протеста заключенных в СИЗО Ульяновска из-за применения силы со стороны сотрудников изолятора, сообщает в среду пресс-служба СУСК по региону.
УФСИН по региону сообщало, что во вторник в следственном изоляторе №1 в Ульяновске один из обвиняемых в категорической форме отказался проследовать в камеру содержания. Его предупредили об ответственности за отказ выполнить законные требования администрации изолятора, заключенный повторно ответил отказом, после чего ему заломили руку за спину. По данным пресс-службы, находящиеся в соседних камерах, услышав шум из коридора, в знак протеста начали кричать и портить имущество учреждения.
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"Следственными органами СК РФ по Ульяновской области проводится проверка по факту дезорганизации деятельности следственного изолятора №1 УФСИН России по Ульяновской области… По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Сергей Люльков ранее заявил РИА Новости, что получил два коллективных обращения от заключенных с жалобами на условиях содержания, необоснованное применение физической силы и плохое питание.
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
9 июня, 21:41
В Ульяновской области заключенные СИЗО устроили акцию протеста
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Ульяновская областьУльяновскПроисшествия
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