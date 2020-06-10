СК проведет проверку после акции протеста в ульяновском СИЗО

УФСИН по региону сообщало, что во вторник в следственном изоляторе №1 в Ульяновске один из обвиняемых в категорической форме отказался проследовать в камеру содержания. Его предупредили об ответственности за отказ выполнить законные требования администрации изолятора, заключенный повторно ответил отказом, после чего ему заломили руку за спину. По данным пресс-службы, находящиеся в соседних камерах, услышав шум из коридора, в знак протеста начали кричать и портить имущество учреждения.