https://ria.ru/20200610/1572729929.html
СК проведет проверку после акции протеста в ульяновском СИЗО
2020-06-10T10:47
2020-06-10T10:47
ульяновская область
ульяновск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152974/59/1529745990_170:0:2649:1394_1200x0_80_0_0_236a09e8e07d74e72e4af03e75165826.jpg
https://ria.ru/20200610/1572726719.html
https://ria.ru/20200609/1572715478.html
ульяновская область
ульяновск
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572729929.html?chat_room_id=1572729929
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152974/59/1529745990_170:0:2649:1394_1200x0_80_0_0_236a09e8e07d74e72e4af03e75165826.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152974/59/1529745990_0:0:2650:1988_1200x0_80_0_0_f87dade92ddf2b75d7fe90eff2f4e3d6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152974/59/1529745990_296:0:2344:2048_1200x0_80_0_0_1a130bcd4e9512630fe96d34af9f95da.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
ульяновская область, ульяновск, происшествия
САМАРА, 10 июн - РИА Новости.
Следователи проводят проверку после акции протеста заключенных в СИЗО Ульяновска
из-за применения силы со стороны сотрудников изолятора, сообщает в среду пресс-служба СУСК по региону.
УФСИН по региону сообщало, что во вторник в следственном изоляторе №1 в Ульяновске один из обвиняемых в категорической форме отказался проследовать в камеру содержания. Его предупредили об ответственности за отказ выполнить законные требования администрации изолятора, заключенный повторно ответил отказом, после чего ему заломили руку за спину. По данным пресс-службы, находящиеся в соседних камерах, услышав шум из коридора, в знак протеста начали кричать и портить имущество учреждения.
"Следственными органами СК РФ по Ульяновской области проводится проверка по факту дезорганизации деятельности следственного изолятора №1 УФСИН России по Ульяновской области… По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Сергей Люльков ранее заявил РИА Новости, что получил два коллективных обращения от заключенных с жалобами на условиях содержания, необоснованное применение физической силы и плохое питание.