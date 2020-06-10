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Распространение нового коронавируса
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В Крыму умерла пациентка с коронавирусом
2020-06-10T10:45
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика крым, общество

В Крыму умерла пациентка с коронавирусом

10:45 10.06.2020
2135
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале
Врачи в госпитале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Женщина с коронавирусом скончалась в крымской больнице за минувшие сутки, общее число летальных случаев в республике достигло 15, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 458 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших - 338 человек, из них 14 за последние сутки.
Врачи в больнице
Вчера, 10:41Распространение нового коронавируса
За сутки в России выздоровели 10 386 пациентов с коронавирусом
"У нас умерла пациентка, которая находилась в реанимации Симферопольской городской больницы с положительным диагнозом коронавирусная инфекция, двухсторонняя пневмония с тяжелым течением и обострением хронических заболеваний", - сказал Лясковский на брифинге.
По его словам, из 107 человек, находящихся в больнице с диагнозом коронавирус семь находятся в тяжелом состоянии в реанимации, 80 - средней степени тяжести, у 20 – удовлетворительное.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика КрымОбщество
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