В Крыму умерла пациентка с коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Женщина с Женщина с коронавирусом скончалась в крымской больнице за минувшие сутки, общее число летальных случаев в республике достигло 15, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 458 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших - 338 человек, из них 14 за последние сутки.

"У нас умерла пациентка, которая находилась в реанимации Симферопольской городской больницы с положительным диагнозом коронавирусная инфекция, двухсторонняя пневмония с тяжелым течением и обострением хронических заболеваний", - сказал Лясковский на брифинге.

По его словам, из 107 человек, находящихся в больнице с диагнозом коронавирус семь находятся в тяжелом состоянии в реанимации, 80 - средней степени тяжести, у 20 – удовлетворительное.