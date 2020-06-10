РПЦ: просьбы о помощи с оплатой услуг ЖКХ и продуктами участились

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Московском патриархате в период пандемии коронавируса отмечают рост числа запросов к епархиям и православным организациям, связанных с просьбами о помощи в получении продуктов питания и оплате услуг ЖКХ.

"Самая большая проблема - она, конечно, и была все это время, но сейчас действительно вышла на первое место, - это непосредственно продукты питания, которыми оказывается помощь", - заявил на пресс-конференции помощник по работе с епархиями главы синодального отдела Московского патриархата по благотворительности диакон Игорь Куликов.

По его словам, раньше многие люди приходили за одеждой или еще за какими-то вещами. "Сейчас во многих местах, где вся эта ситуация с пандемией сказалась очень негативно на экономическом положении простых людей, - там очень многие стали нуждаться в еде, и сейчас самая большая проблема у нас именно в закупках продуктов питания", - сказал Куликов.

Он признал, что нехватки в добровольцах нет и "прекрасно отлажена система" от покупки необходимого до раздачи людям, однако "не хватает именно средств на продукты". Сбор пожертвований ведется, в том числе, на сайте православной службы "Милосердие", сообщил представитель синодального отдела.

В свою очередь руководитель московского церковного штаба помощи в период коронавируса, глава отдела благотворительных программ православной службы помощи "Милосердие" Анна Белавина отметила, что, помимо выдачи гуманитарной помощи, появились и новые просьбы от людей, с которыми раньше в Церкви не сталкивались.