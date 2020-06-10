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Религия и мировоззрение
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РПЦ: просьбы о помощи с оплатой услуг ЖКХ и продуктами участились
2020-06-10T10:04
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РПЦ: просьбы о помощи с оплатой услуг ЖКХ и продуктами участились

10:04 10.06.2020
172
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкОплата услуг ЖКХ
Оплата услуг ЖКХ
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Московском патриархате в период пандемии коронавируса отмечают рост числа запросов к епархиям и православным организациям, связанных с просьбами о помощи в получении продуктов питания и оплате услуг ЖКХ.
"Самая большая проблема - она, конечно, и была все это время, но сейчас действительно вышла на первое место, - это непосредственно продукты питания, которыми оказывается помощь", - заявил на пресс-конференции помощник по работе с епархиями главы синодального отдела Московского патриархата по благотворительности диакон Игорь Куликов.
По его словам, раньше многие люди приходили за одеждой или еще за какими-то вещами. "Сейчас во многих местах, где вся эта ситуация с пандемией сказалась очень негативно на экономическом положении простых людей, - там очень многие стали нуждаться в еде, и сейчас самая большая проблема у нас именно в закупках продуктов питания", - сказал Куликов.
Он признал, что нехватки в добровольцах нет и "прекрасно отлажена система" от покупки необходимого до раздачи людям, однако "не хватает именно средств на продукты". Сбор пожертвований ведется, в том числе, на сайте православной службы "Милосердие", сообщил представитель синодального отдела.
В свою очередь руководитель московского церковного штаба помощи в период коронавируса, глава отдела благотворительных программ православной службы помощи "Милосердие" Анна Белавина отметила, что, помимо выдачи гуманитарной помощи, появились и новые просьбы от людей, с которыми раньше в Церкви не сталкивались.
"Это запрос на материальную помощь для оплаты коммунальных услуг и аренды жилья. Чаще всего такие запросы поступают от многодетных семей, в которых кормилец потерял работу либо был вынужден уйти на больничный, либо даже бывали случаи, когда в связи с заболеванием потеряла семья кормильца", - рассказала Белавина.
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