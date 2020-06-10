https://ria.ru/20200610/1572726106.html
Малайзия вступила в переходный этап отмены ограничений
2020-06-10T09:49
2020-06-10T09:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
малайзия
в мире
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, малайзия, в мире
БАНГКОК, 10 июн – РИА Новости. Малайзия
вступила в среду в переходный этап постепенной отмены всех ограничений, введенных в действие в связи с пандемией COVID-19, сообщает интернет-версия газеты The Star
.
В течение переходного периода с 10 июня по 31 августа все ограничения, введенные в марте, апреле и мае в связи с пандемией, будут отменяться по мере улучшения эпидемиологической ситуации, говорится в сообщении.
Прежний указ о контроле передвижения граждан, запрещавший передвижение между провинциями страны и предписывавший строгую самоизоляцию, отменен со среды, сообщает издание. Дорожная полиция Малайзии в связи с этим готовится к напряженной работе в предстоящие выходные, когда многие граждане отправятся в поездки между провинциями, чтобы навестить родственников впервые за три месяца, пишет газета.
Запрет на въезд в страну иностранцев, кроме дипломатов, постоянно живущих в Малайзии иностранных граждан и участников программы "Малайзия - второй дом", имеющих недвижимость в стране, пока остается в силе, сообщает издание.
Решение об отмене режима дистанционной работы, который был введен в большинстве организаций и на многих предприятиях Малайзии приказами центрального правительства и местных властей, пока в большинстве местностей еще не принято. Проведенное в последние дни исследование выявило, что более 65% малайзийцев, работавших удаленно в период пандемии, хотели бы продолжения такого режима и после окончания действия указа о передвижении граждан. К этому же склоняются, по информации из того же исследования, почти половина работодателей, говорится в сообщении.
За время пандемии в Малайзии, по последним данным министерства здравоохранения страны, заразились коронавирусом 8 336 человек, скончались 117 человек, полностью выздоровели 6 975 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.