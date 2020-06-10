Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572726106.html
Малайзия вступила в переходный этап отмены ограничений
2020-06-10T09:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
малайзия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570005910_0:0:3071:1728_1200x0_80_0_0_8163f91108b73f1869b5016af4074f88.jpg
https://ria.ru/20200610/1572724126.html
малайзия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572726106.html?chat_room_id=1572726106
Новости
ru-RU
141
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570005910_0:0:3071:1728_1200x0_80_0_0_8163f91108b73f1869b5016af4074f88.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570005910_259:0:2990:2048_1200x0_80_0_0_648fd389df9480f0cd5174bbdbab2c00.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570005910_847:0:2895:2048_1200x0_80_0_0_3c3016a9396559ef2f8e3087d3435705.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, малайзия, в мире

Малайзия вступила в переходный этап отмены ограничений

09:49 10.06.2020
141
© AP Photo / Vincent ThianМедицинский персонал в защитных костюмах в находящемся на карантине центре Menara City One в Куала-Лумпуре, Малайзия
Медицинский персонал в защитных костюмах в находящемся на карантине центре Menara City One в Куала-Лумпуре, Малайзия
© AP Photo / Vincent Thian
Медицинский персонал в защитных костюмах в находящемся на карантине центре Menara City One в Куала-Лумпуре, Малайзия . Архивное фото
БАНГКОК, 10 июн – РИА Новости. Малайзия вступила в среду в переходный этап постепенной отмены всех ограничений, введенных в действие в связи с пандемией COVID-19, сообщает интернет-версия газеты The Star.
В течение переходного периода с 10 июня по 31 августа все ограничения, введенные в марте, апреле и мае в связи с пандемией, будут отменяться по мере улучшения эпидемиологической ситуации, говорится в сообщении.
Прежний указ о контроле передвижения граждан, запрещавший передвижение между провинциями страны и предписывавший строгую самоизоляцию, отменен со среды, сообщает издание. Дорожная полиция Малайзии в связи с этим готовится к напряженной работе в предстоящие выходные, когда многие граждане отправятся в поездки между провинциями, чтобы навестить родственников впервые за три месяца, пишет газета.
Запрет на въезд в страну иностранцев, кроме дипломатов, постоянно живущих в Малайзии иностранных граждан и участников программы "Малайзия - второй дом", имеющих недвижимость в стране, пока остается в силе, сообщает издание.
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Вчера, 08:57Распространение нового коронавируса
Назван период максимальной заразности коронавируса
Решение об отмене режима дистанционной работы, который был введен в большинстве организаций и на многих предприятиях Малайзии приказами центрального правительства и местных властей, пока в большинстве местностей еще не принято. Проведенное в последние дни исследование выявило, что более 65% малайзийцев, работавших удаленно в период пандемии, хотели бы продолжения такого режима и после окончания действия указа о передвижении граждан. К этому же склоняются, по информации из того же исследования, почти половина работодателей, говорится в сообщении.
За время пандемии в Малайзии, по последним данным министерства здравоохранения страны, заразились коронавирусом 8 336 человек, скончались 117 человек, полностью выздоровели 6 975 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
010100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МалайзияВ мире
Рекомендуем
Избирательный участок в Минске
Четвертый кандидат в президенты Белоруссии собрала подписи для выдвижения
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Назван период максимальной заразности коронавируса
Актер Александр Панкратов-Черный
Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве
Более 400 тысяч москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании
Фельдшер скорой медицинской помощи
В России выявили 8404 новых случая заражения коронавирусом
Петр Порошенко перед началом внеочередного заседания Верховной рады
На Украине возбудили дело против Порошенко
Протестующие на одной из улиц Вашингтона
В США протестующие снесли памятник Колумбу и бросили его в озеро
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала решение суда по Ефремову
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
Мужчина проходит мимо киоска, торгующего полотенцами в виде банкнот евро в Афинах
Европу ожидает "большая трагедия"
Стратегический ракетоносец Ту-95МС ВКС России
США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19
Сотрудники полиции и задержанные участники акции протеста в Гонконге. 27 мая 2020
МИД Китая выразил озабоченность из-за заявлений Абэ по Гонконгу
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил об угрозе распада Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
03:06Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
03:04Названы безопасные направления для туристов
Лента новостейМолния