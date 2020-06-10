Малайзия вступила в переходный этап отмены ограничений

Медицинский персонал в защитных костюмах в находящемся на карантине центре Menara City One в Куала-Лумпуре, Малайзия . Архивное фото

Медицинский персонал в защитных костюмах в находящемся на карантине центре Menara City One в Куала-Лумпуре, Малайзия

© AP Photo / Vincent Thian Медицинский персонал в защитных костюмах в находящемся на карантине центре Menara City One в Куала-Лумпуре, Малайзия

БАНГКОК, 10 июн – РИА Новости. Малайзия вступила в среду в переходный этап постепенной отмены всех ограничений, введенных в действие в связи с пандемией COVID-19, сообщает интернет-версия газеты The Star

В течение переходного периода с 10 июня по 31 августа все ограничения, введенные в марте, апреле и мае в связи с пандемией, будут отменяться по мере улучшения эпидемиологической ситуации, говорится в сообщении.

Прежний указ о контроле передвижения граждан, запрещавший передвижение между провинциями страны и предписывавший строгую самоизоляцию, отменен со среды, сообщает издание. Дорожная полиция Малайзии в связи с этим готовится к напряженной работе в предстоящие выходные, когда многие граждане отправятся в поездки между провинциями, чтобы навестить родственников впервые за три месяца, пишет газета.

Запрет на въезд в страну иностранцев, кроме дипломатов, постоянно живущих в Малайзии иностранных граждан и участников программы "Малайзия - второй дом", имеющих недвижимость в стране, пока остается в силе, сообщает издание.

Решение об отмене режима дистанционной работы, который был введен в большинстве организаций и на многих предприятиях Малайзии приказами центрального правительства и местных властей, пока в большинстве местностей еще не принято. Проведенное в последние дни исследование выявило, что более 65% малайзийцев, работавших удаленно в период пандемии, хотели бы продолжения такого режима и после окончания действия указа о передвижении граждан. К этому же склоняются, по информации из того же исследования, почти половина работодателей, говорится в сообщении.

За время пандемии в Малайзии, по последним данным министерства здравоохранения страны, заразились коронавирусом 8 336 человек, скончались 117 человек, полностью выздоровели 6 975 человек.