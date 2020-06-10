Четвертый кандидат в президенты Белоруссии собрала подписи для выдвижения

В настоящее время в президентской гонке в Белоруссии участвуют 14 человек. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов продлится по 19 июня включительно. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.