Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ "Авента-М" после пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
Аппараты ИВЛ "Авента М", произведенные на одном из заводов КРЭТ, использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.
"Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М" производства АО "Уральский приборостроительный завод", срок действия не ограничен, (Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения) сообщает об отзыве медицинского изделия", - говорится в документе, опубликованном на сайте Росздравнадзора.
Как уточняется в письме за подписью временного гендиректора завода Александра Морозова, компанией принято решение об обязательном проведении программы по дополнительной проверке аппаратов на функциональность и безопасность. Проверки могут проводиться как на территории завода-изготовителя, так и по месту фактического нахождения ИВЛ. Все расходы завод готов взять на себя и гарантирует возврат оборудования в исправном состоянии.
Ранее в пресс-службе КРЭТ РИА Новости сообщали, что после инцидентов с пожарами в больницах Москвы и Санкт-Петербурга была создана специальная комиссия для технического исследования аппаратов "Авента-М". Помимо дополнительных стандартных тестирований были проведены дополнительные испытания, которые включали проверку работы аппарата на аварийных режимах: при повышенных температурах, при значительном повышенном и пониженном напряжении сети, а также отработку возможных нештатных режимов работы.
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