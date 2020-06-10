Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ "Авента-М" после пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.

Регионы не отказываются от заказов на ИВЛ "Авента-М", заявил Мантуров

Регионы не отказываются от заказов на ИВЛ "Авента-М", заявил Мантуров

"Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М" производства АО "Уральский приборостроительный завод", срок действия не ограничен, (Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения) сообщает об отзыве медицинского изделия", - говорится в документе, опубликованном на сайте Росздравнадзора.