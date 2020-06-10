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Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ "Авента-М" после пожаров
2020-06-10T13:32
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александр морозов
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр морозов, концерн радиоэлектронные технологии, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, санкт-петербург, общество

Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ "Авента-М" после пожаров

09:24 10.06.2020 (обновлено: 13:32 10.06.2020)
17930
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРазгрузка аппаратов искусственной вентиляции легких "Авенте-М"
Разгрузка аппаратов искусственной вентиляции легких Авенте-М
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Разгрузка аппаратов искусственной вентиляции легких "Авенте-М". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
Аппараты ИВЛ "Авента М", произведенные на одном из заводов КРЭТ, использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
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"Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М" производства АО "Уральский приборостроительный завод", срок действия не ограничен, (Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения) сообщает об отзыве медицинского изделия", - говорится в документе, опубликованном на сайте Росздравнадзора.
Как уточняется в письме за подписью временного гендиректора завода Александра Морозова, компанией принято решение об обязательном проведении программы по дополнительной проверке аппаратов на функциональность и безопасность. Проверки могут проводиться как на территории завода-изготовителя, так и по месту фактического нахождения ИВЛ. Все расходы завод готов взять на себя и гарантирует возврат оборудования в исправном состоянии.
Ранее в пресс-службе КРЭТ РИА Новости сообщали, что после инцидентов с пожарами в больницах Москвы и Санкт-Петербурга была создана специальная комиссия для технического исследования аппаратов "Авента-М". Помимо дополнительных стандартных тестирований были проведены дополнительные испытания, которые включали проверку работы аппарата на аварийных режимах: при повышенных температурах, при значительном повышенном и пониженном напряжении сети, а также отработку возможных нештатных режимов работы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр МорозовКонцерн Радиоэлектронные технологииФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)МоскваСанкт-ПетербургОбщество
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Никого и роспотребнадзора даже не усомнила надпись "Срок действия не ограничен". Всё на откатах в россии построено и поэтому ничего хорошего априори быть не может.Так и будут падать самолёты, гореть ИВЛ и власть патриотично покупать дома заграницей.
10 июня, 09:45
Владимир Врун-гель
20000013
Всё-таки отправка в штаты это была диверсия ))
10 июня, 09:27
Андрей Дашков
370002
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