Летчик раскрыл подробности испытаний новейшего МиГ-35

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Во время испытаний истребителя Во время испытаний истребителя МиГ-35 проверяют огромное количество параметров самолета, а полетные задания насчитывают иногда до 30 пунктов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал летчик-испытатель корпорации "МиГ" (входит в ОАК Ростеха ") Дмитрий Селиванов.

"На каждый полет, как вы понимаете, есть задание, которое обсуждается с инженерным составом, поэтому вольности не позволяются при испытаниях, но, признаюсь, иногда хочется немного выйти за рамки дозволенного, пощупать его, потому что машина маневренная, классная. Но задания чаще всего настолько объемные, что выполняешь полет только по ним, так как запаса топлива на шалости может и не хватить", — отметил собеседник агентства.

По его словам, МиГ-35 — очень удобная машина для летчика, обладающая "дружественным" интерфейсом.

"Грубо говоря, если вы покупаете телефон или другой гаджет, вы же не читаете инструкцию, а сразу начинаете пользоваться. Вот так же и в МиГ-35, все интуитивно понятно. Любой современный самолет, в частности МиГ-35, — это как высокотехнологичный гаджет, в котором очень много функций, но в них можно разобраться без инструкции", — сказал Селиванов.

Полетные задания разрабатывают совместно с инженерами — в них прописывается все то, что нужно проверить: например, навигацию, системы управления вооружением или радиосвязь.

"Бывает, в ходе испытательных полетов нужно найти цель, уничтожить ее или, наоборот, спрятаться от кого-то. Есть много разных видов полетов. Для летчиков это один из самых интересных видов работ", — добавил летчик.

МиГ-35 оснащают новыми двигателями с увеличенной тягой, он имеет возможность дозаправки топливом в полете и может выступать в роли танкера. Кроме того, полностью унифицированы одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям.

Новейший истребитель решает широкий спектр задач — начиная от завоевания господства в воздухе в противоборстве с истребителями четвертого и пятого поколений, перехватом современных средств воздушного нападения и заканчивая участием в групповых действиях.