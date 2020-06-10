В Новосибирске парад Победы пройдет без зрителей

НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости. Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске 24 июня состоится без зрителей, сообщил журналистам в среду заместитель командующего 41-й общевойсковой армией полковник Владимир Перепелица.
"В параде Победы будет принимать участие более 2 тысяч военнослужащих министерства обороны и других силовых структур… Проводятся тренировки на военном аэродроме "Толмачево" три раза в неделю. Кроме того, на 20 июня запланирована генеральная репетиция. К сожалению, парад будет проходить без зрителей", - сказал он.
Перепелица отметил, что запланировано участие в параде двух коробок юнармейцев (по 86 человек каждая). Разрешение от родителей получено, идет согласование с Роспотребнадзором. Если будет получено согласие, их включат в состав парадных расчетов.
"В параде будет принимать участие механизированная колонна – 75 единиц техники. Кроме того, будет авиационная составляющая", - сказал Перепелица, уточнив, что в параде также примет участие легендарный танк Т-34 1944 года выпуска.
"В целях профилактики коронавирусной инфекции все парадные расчеты тестируются, при въезде на аэродром и выезде проходят термометрию. В ходе проведения тренировки всему личному составу выдаются маски и перчатки. Вся техника обрабатывается специалистами РХБЗ", - сказал полковник. По его словам, пока планируется, что на параде военнослужащие будут в масках, но этот вопрос еще уточняется.
В свою очередь, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что полиция решает задачу перекрытия центра города, чтобы новосибирцы не могли прийти на парад. На трибуне будут присутствовать только 28 человек, в основном это официальные лица и военнослужащие, чьи подразделения принимают участие в параде. Традиционный салют вечером также состоится, однако власти не озвучивают его точное время.
Терешкова отметила, что решение о проведении парада в Новосибирске без зрителей принято мэром города Анатолием Локтем и губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и согласовано с командующим 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.