В Новосибирске парад Победы пройдет без зрителей

В свою очередь, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что полиция решает задачу перекрытия центра города, чтобы новосибирцы не могли прийти на парад. На трибуне будут присутствовать только 28 человек, в основном это официальные лица и военнослужащие, чьи подразделения принимают участие в параде. Традиционный салют вечером также состоится, однако власти не озвучивают его точное время.