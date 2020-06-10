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Летчик рассказал, случались ли нештатные ситуации при испытаниях МиГ-35
2020-06-10T10:22
миг-35
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
юрий слюсарь
безопасность
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миг-35, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь , безопасность

Летчик рассказал, случались ли нештатные ситуации при испытаниях МиГ-35

08:37 10.06.2020 (обновлено: 10:22 10.06.2020)
2317
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМногофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 выполняют полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 выполняют полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 выполняют полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 . Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Нештатных ситуаций при испытаниях новейшего истребителя МиГ-35, за исключением небольших "рабочих моментов", не случалось, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК Ростеха) Дмитрий Селиванов.
"Наиболее сложные нештатные ситуации отрабатываются на земле на стендах. Это касается выключения одного двигателя или отказа какой-то ключевой системы. В полете, конечно, такие "нештатки" никто не будет отрабатывать. Но самое главное, летчик-испытатель всегда готов к любому развитию событий. Для этого ему нужно хорошо знать матчасть. На МиГ-35 пока ничего серьезного не происходило. Были некоторые рабочие моменты, которые потом исправлялись", - сказал Селиванов.

МиГ-35

Новейший истребитель МиГ-35 оснащается новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера. Кроме того, полностью унифицированы одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям.
Новейшее бортовое оборудование в сочетании с высокоточным вооружением позволяют истребителю МиГ-35 решать широкий спектр задач, среди которых: завоевание господства в воздухе в противоборстве с истребителями четвертого и пятого поколений, перехват современных средств воздушного нападения, нанесение ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО днем и ночью в любых погодных условиях, ведение воздушной разведки с использованием оптико-электронных и радиотехнических средств, а также участие в групповых действиях и выполнение функции воздушного пункта управления авиационными группами.
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
Вчера, 03:39Новое оружие России
МиГ-35 оснастят перспективным оружием
Экипаж самолета - один или два человека, максимальный взлетный вес – 24 500 кг, максимальная внешняя нагрузка – 6 500 кг, максимальная тяга – до 18 000 кгс, максимальная скорость – 2 100 км/ч, практический потолок – 16 000 м, максимальная эксплуатационная перегрузка – 9G, максимальная дальность полета – 3 000 км.
На девяти точках внешней подвески МиГ-35 может нести широкий спектр вооружений. Это управляемые ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальностей, ракеты класса "воздух-поверхность", предназначенные для поражения наземных (надводных) целей, корректируемые авиационные бомбы, неуправляемые ракеты, авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры калибра от 100 до 500 кг. Кроме того, на истребителе установлена встроенная автоматическая 30-мм пушка.
В конце 2019 года генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости сообщал, что создается новый экспортный вариант истребителя МиГ-35 с обновленной кабиной.
Экспортная версия МиГ-35 отличается от обычной измененной геометрией планера и обновленной системой бортового радиолокационного оборудования. Комплектация предусматривает оснащение радаром с активной фазированной решеткой (АФАР), способным захватывать и сопровождать до 30 воздушных целей одновременно.
Читайте полный текст интервью с Дмитрием Селивановым >>
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
27 марта, 11:01
NI восхитился российским истребителем МиГ-35
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МиГ-35РостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Юрий СлюсарьБезопасность
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