Летчик рассказал, случались ли нештатные ситуации при испытаниях МиГ-35

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Нештатных ситуаций при испытаниях новейшего истребителя Нештатных ситуаций при испытаниях новейшего истребителя МиГ-35 , за исключением небольших "рабочих моментов", не случалось, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК Ростеха ) Дмитрий Селиванов.

"Наиболее сложные нештатные ситуации отрабатываются на земле на стендах. Это касается выключения одного двигателя или отказа какой-то ключевой системы. В полете, конечно, такие "нештатки" никто не будет отрабатывать. Но самое главное, летчик-испытатель всегда готов к любому развитию событий. Для этого ему нужно хорошо знать матчасть. На МиГ-35 пока ничего серьезного не происходило. Были некоторые рабочие моменты, которые потом исправлялись", - сказал Селиванов.

МиГ-35

Новейший истребитель МиГ-35 оснащается новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера. Кроме того, полностью унифицированы одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям.

Новейшее бортовое оборудование в сочетании с высокоточным вооружением позволяют истребителю МиГ-35 решать широкий спектр задач, среди которых: завоевание господства в воздухе в противоборстве с истребителями четвертого и пятого поколений, перехват современных средств воздушного нападения, нанесение ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО днем и ночью в любых погодных условиях, ведение воздушной разведки с использованием оптико-электронных и радиотехнических средств, а также участие в групповых действиях и выполнение функции воздушного пункта управления авиационными группами.

Экипаж самолета - один или два человека, максимальный взлетный вес – 24 500 кг, максимальная внешняя нагрузка – 6 500 кг, максимальная тяга – до 18 000 кгс, максимальная скорость – 2 100 км/ч, практический потолок – 16 000 м, максимальная эксплуатационная перегрузка – 9G, максимальная дальность полета – 3 000 км.

На девяти точках внешней подвески МиГ-35 может нести широкий спектр вооружений. Это управляемые ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальностей, ракеты класса "воздух-поверхность", предназначенные для поражения наземных (надводных) целей, корректируемые авиационные бомбы, неуправляемые ракеты, авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры калибра от 100 до 500 кг. Кроме того, на истребителе установлена встроенная автоматическая 30-мм пушка.

В конце 2019 года генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости сообщал, что создается новый экспортный вариант истребителя МиГ-35 с обновленной кабиной.