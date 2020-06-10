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В полиции Гонконга создадут новое спецподразделение
2020-06-10T08:27
всекитайское собрание народных представителей
гонконг
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всекитайское собрание народных представителей, гонконг, в мире

В полиции Гонконга создадут новое спецподразделение

08:27 10.06.2020
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© AP Photo / Vincent YuПолицейские в защитных масках на улице Гонконга
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга
© AP Photo / Vincent Yu
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга. Архивное фото
ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Полиция Гонконга создаст спецподразделение под готовящийся законопроект о национальной безопасности, его работа будет направлена на обеспечение соблюдения закона сразу же после его вступления в силу, заявил секретарь по вопросам безопасности Джон Ли в интервью газете South China Morning Post.
"Полиции Гонконга предстоит создать специализированное подразделение, чтобы понять, как применять закон в реальных ситуациях, как собирать данные и доказательства в отношении действий, которые указаны в законе как противоправные", - сообщил Джон Ли.
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По его словам, новое подразделение будет обладать возможностями по сбору информации и по проведению расследований.
"Мы также должны иметь стратегию долгосрочного развития этого спецподразделения", - сообщил он, добавив, что оно будет непосредственно подчиняться шефу гонконгской полиции Крису Тану.
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли 28 мая приняли "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга.
Законопроект, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
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Всекитайское собрание народных представителейГонконгВ мире
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