В полиции Гонконга создадут новое спецподразделение

ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Полиция Полиция Гонконга создаст спецподразделение под готовящийся законопроект о национальной безопасности, его работа будет направлена на обеспечение соблюдения закона сразу же после его вступления в силу, заявил секретарь по вопросам безопасности Джон Ли в интервью газете South China Morning Post

"Полиции Гонконга предстоит создать специализированное подразделение, чтобы понять, как применять закон в реальных ситуациях, как собирать данные и доказательства в отношении действий, которые указаны в законе как противоправные", - сообщил Джон Ли.

По его словам, новое подразделение будет обладать возможностями по сбору информации и по проведению расследований.

"Мы также должны иметь стратегию долгосрочного развития этого спецподразделения", - сообщил он, добавив, что оно будет непосредственно подчиняться шефу гонконгской полиции Крису Тану.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли 28 мая приняли "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга.