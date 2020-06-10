Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572723081.html
В Хабаровске предложили использовать опыт Москвы при снятии ограничений
2020-06-10T08:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
хабаровский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147893/30/1478933056_0:189:2971:1860_1200x0_80_0_0_a0e522d30263b62e596a1e9e7871ae4a.jpg
https://ria.ru/20200609/1572715261.html
1
москва
хабаровский край
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572723081.html?chat_room_id=1572723081
Новости
ru-RU
2870
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/147893/30/1478933056_0:189:2971:1860_1200x0_80_0_0_a0e522d30263b62e596a1e9e7871ae4a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/147893/30/1478933056_121:0:2852:2048_1200x0_80_0_0_2267e5960037214d143da4d0d37eedc0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/147893/30/1478933056_462:0:2510:2048_1200x0_80_0_0_6166a663683faa562b1ba57939affd61.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, хабаровский край, общество

В Хабаровске предложили использовать опыт Москвы при снятии ограничений

08:14 10.06.2020
2870
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на центральный район Хабаровска
Вид на центральный район Хабаровска
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Вид на центральный район Хабаровска. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 10 июн – РИА Новости. Бизнес-сообщество Хабаровского края предложило использовать опыт Москвы при снятии ограничений, введенных в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции, эти предложения войдут в поэтапный план выхода из режима самоизоляции, сообщает краевое правительство в среду.
Отмечается, что план по снятию ограничений обсуждали в среду представители власти и бизнеса на заседании президиума совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.
Пассажиры на станции метро Комсомольская в Москве
9 июня, 21:32Распространение нового коронавируса
Власти Москвы рассказали, как принималось решение о снятии ограничений
"Смягчение режима самоизоляции по поручению губернатора Сергея Фургала в Хабаровском крае начнется уже на этой неделе. В поэтапный план войдут предложения бизнес-сообщества края, которое рекомендует использовать опыт Москвы, где снятие ограничений уже началось с 9 июня", - говорится в сообщении.
Как отметил зампред краевого совета по предпринимательству Андрей Веретенников, в Москве через неделю заработают летние кафе, возобновятся спортивные мероприятия при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. Через две недели планируется открыть фитнес-клубы. "Мы предлагаем этот опыт взять за основу", - приводятся в сообщении слова Веретенникова.
Сообщается, что бизнес-сообщество края готово взять на себя обязательства по соблюдению всех санитарных требований при снятии ограничений, подписав соответствующее соглашение с региональным управлением Роспотребнадзора. Позицию бизнеса поддерживает и краевой союз работодателей. Предприниматели сегодня несут большие убытки, многим из них приходится закрываться.
"За время действия карантинных мероприятий в регионе удалось выстроить систему маршрутизации больных с коронавирусом, наладить диагностику и лечение. Заполняемость в инфекционных госпиталях края сегодня составляет менее 50%. Это дает предпосылки для постепенного снятия самоизоляции. Я поручил специалистам правительства края проработать снятие ограничений по отраслям. Заработают детские сады. Постепенно будем открывать набережные, скверы и парки – сначала для одиночных прогулок и занятий спортом. Дальше будем двигаться в направлении общепита, туризма, снятия ограничений для проведения массовых мероприятий", - приводятся в сообщении слова Фургала.
Вместе с тем глава региона отметил, что масочный режим сохраняется, по мере снятия ограничений дезинфекционные мероприятия будут усилены.
Ранее сообщалось, что в крае с начала пандемии заболели почти 2,6 тысячи человек, из них 17 умерли. Вылечились более 1,38 тысячи пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
График снятия ограничений в Москве
8 июня, 20:11Распространение нового коронавируса
График снятия ограничений в Москве
120010
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваХабаровский крайОбщество
Рекомендуем
Самолет в небе
РБК: сотни россиян выехали за границу в апреле во время пандемии
Обстановка в Миннеаполисе
Глава CrossFit покинул пост из-за комментариев про Флойда
Посетители у глобуса Земли в музее Урании Московского планетария
Московский планетарий подготовил к 12 июня праздничную онлайн-программу
Автомобиль Следственного комитета РФ
Красноярец убил сожительницу и ее дочь и жил в квартире с трупами
Протестующие на одной из улиц Вашингтона
В США протестующие снесли памятник Колумбу и бросили его в озеро
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве
Более 400 тысяч москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков исключил манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Девушка пьет из пластиковой бутылки
Кардиолог и гид рассказали, как пережить жару
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев: Запад ищет лидеров внесистемной оппозиции в России
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Прокуратура взяла на контроль соблюдение Ефремовым домашнего ареста
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Воронеже возбудили дело против сбившего пешеходов полицейского
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
Частичное обрушение четырехэтажного дома в Одессе
В Одессе обрушился четырехэтажный дом
Отдыхающие на берегу Балтийского моря в районе города Светлогорска
Калининградские власти рассказали, сколько будет стоить тур на Балтику
Избирательный участок в Минске
Четвертый кандидат в президенты Белоруссии собрала подписи для выдвижения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
03:06Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
03:04Названы безопасные направления для туристов
02:54Один из экс-полицейских, обвиняемых по делу Флойда, вышел под залог
Лента новостейМолния