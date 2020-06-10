В Хабаровске предложили использовать опыт Москвы при снятии ограничений

ХАБАРОВСК, 10 июн – РИА Новости. Бизнес-сообщество Бизнес-сообщество Хабаровского края предложило использовать опыт Москвы при снятии ограничений, введенных в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции , эти предложения войдут в поэтапный план выхода из режима самоизоляции, сообщает краевое правительство в среду.

Отмечается, что план по снятию ограничений обсуждали в среду представители власти и бизнеса на заседании президиума совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

"Смягчение режима самоизоляции по поручению губернатора Сергея Фургала в Хабаровском крае начнется уже на этой неделе. В поэтапный план войдут предложения бизнес-сообщества края, которое рекомендует использовать опыт Москвы, где снятие ограничений уже началось с 9 июня", - говорится в сообщении.

Как отметил зампред краевого совета по предпринимательству Андрей Веретенников, в Москве через неделю заработают летние кафе, возобновятся спортивные мероприятия при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. Через две недели планируется открыть фитнес-клубы. "Мы предлагаем этот опыт взять за основу", - приводятся в сообщении слова Веретенникова.

Сообщается, что бизнес-сообщество края готово взять на себя обязательства по соблюдению всех санитарных требований при снятии ограничений, подписав соответствующее соглашение с региональным управлением Роспотребнадзора . Позицию бизнеса поддерживает и краевой союз работодателей. Предприниматели сегодня несут большие убытки, многим из них приходится закрываться.

"За время действия карантинных мероприятий в регионе удалось выстроить систему маршрутизации больных с коронавирусом, наладить диагностику и лечение. Заполняемость в инфекционных госпиталях края сегодня составляет менее 50%. Это дает предпосылки для постепенного снятия самоизоляции. Я поручил специалистам правительства края проработать снятие ограничений по отраслям. Заработают детские сады. Постепенно будем открывать набережные, скверы и парки – сначала для одиночных прогулок и занятий спортом. Дальше будем двигаться в направлении общепита, туризма, снятия ограничений для проведения массовых мероприятий", - приводятся в сообщении слова Фургала.

Вместе с тем глава региона отметил, что масочный режим сохраняется, по мере снятия ограничений дезинфекционные мероприятия будут усилены.

Ранее сообщалось, что в крае с начала пандемии заболели почти 2,6 тысячи человек, из них 17 умерли. Вылечились более 1,38 тысячи пациентов.