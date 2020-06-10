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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572723043.html
Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 4547
2020-06-10T08:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ташкент
узбекистан
в мире
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коронавирус covid-19, ташкент, узбекистан, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 4547

08:13 10.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ТАШКЕНТ, 10 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 27 человек и достигло 4547, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. Во вторник число зарегистрированных случаев выросло до 4520, 18 пациентов скончались, 3459 выздоровели.
"По состоянию на 10 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4547", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Во вторник всего было зафиксировано 80 новых случаев COVID-19, в понедельник -109, в воскресенье - 237, это самый высокий прирост заболевания за день с первого случая в стране.
По данным ведомства, на лечении находятся 1070 пациентов с COVID-19, в том числе, - восемь в тяжелом состоянии, - один в крайне тяжелом.
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Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы, разрешены свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.
С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 июня вновь открылись мечети, церкви и другие религиозные организации, возобновилась работа городских и пригородных автобусов в регионах, где ситуация с коронавирусом стабильна.
С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТашкентУзбекистанВ мире
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