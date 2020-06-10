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Роскачество рассказало о бактериях, вызывающих пищевые отравления
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Роскачество рассказало о бактериях, вызывающих пищевые отравления

08:31 10.06.2020
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© Fotolia / psdesign1Бактериальная инфекция
Бактериальная инфекция
© Fotolia / psdesign1
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Роскачество рассказало о патогенных бактериях, которые могут привести к пищевым отравлениям, и о соответствующих мерах предосторожности и борьбы с ними, следует из материалов организации.
Эксперты предупреждают, что в яйцах, молоке, мясе, воде может содержаться сальмонелла, вызывающая диарею и брюшной тиф, в молоке, сыре, твороге, брынзе, кумысе и мясе – бруцелла, которая может вызвать поражение опорно-двигательного аппарата и инвалидность. Они погибают при нагревании от 56 градусов Цельсия. Бактерии кишечной палочки встречаются в сырых овощах, фруктах и зелени, в мясе, мясных полуфабрикатах, в молоке и молочных продуктах. При попадании в организм они могут вызвать пищевое отравление, а погибают при нагревании до 60 градусов.
Кампилобактерии, приводящие к энтероколиту, могут жить в кишечном тракте животных и домашней птицы, а также встречаются в сыром молоке. При нагревании до 60 градусов они погибают. Помимо этого, более крупные организмы, паразитические черви анизакиды (гельминты), встречаются в плохо просоленной сельди, сырой или слегка присоленной рыбе (например, хеке, минтае), ракообразных и моллюсках. Их можно уничтожить при заморозке или термической обработке.
Попасть в организм человека из продуктов могут и особо живучие бактерии. Так, листерия поражает клетки иммунной системы. Снизить риск заражения может помочь нагрев до 70-100 градусов. А нарушение технологического режима на производстве может обусловить и наличие клостридий, которые обычно растут на продуктах с высоким содержанием крахмала или белка (мясных и бобовых). По статистике, более половины случаев отравления связаны с употреблением консервированных грибов домашней заготовки, а эти бактерии погибают лишь при неоднократной пастеризации.
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Общие итоговые рекомендации - не пить воду из открытых источников, не есть бифштексы с кровью, сырое и парное молоко, плохо прожаренную глазунью, не пить сырые яйца. Необходимо также тщательно мыть руки после приготовления пищи из сырых продуктов и перед едой, продукты при этом должны проходить термическую обработку; нельзя использовать одни и те же разделочные доски для сырой рыбы и других продуктов. Сырье для домашних заготовок надо тщательно промывать, обязательно стерилизовать и хранить в холодильнике, также говорится в материалах.
Нельзя покупать молочные и мясные продукты с рук на стихийных рынках, придорожных лотках и у частных владельцев без ветеринарных документов о безопасности, то же самое касается покупок с рук мясных, овощных консервов, особенно – грибных, также указывает Роскачество. Кроме того, рекомендуется избегать покупок мясной нарезки, с указанием, что аппарат для нее обычно не стерилизуют после каждого использования.
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