Американский ученый рассказал о замерах глубины Марианской впадины

ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Американский океанограф, сотрудник Института океанографии имени Скриппса (Сан Диего, Американский океанограф, сотрудник Института океанографии имени Скриппса (Сан Диего, Калифорния ) Дэвид Сэндуэлл рассказал РИА Новости об особенностях изучения глубин, он считает полезным свести воедино данные, получаемые при замерах глубины Марианской впадины.

Марианская впадина (Марианский желоб) – узкая депрессия (ложбина) на дне Тихого океана (в его западной части), самая глубокая в мире, протянулась вдоль Марианских островов на 1340 километров, имеет V-oбразный профиль и крутые асимметричные склоны. Она была обнаружена в 1875 году британской экспедицией, проводившей первые системные промеры глубин в Тихом океане на океанографическом судне "Челленджер". Самая глубокая точка в Марианской впадине находится на западе Тихоокеанского бассейна, она располагается в 1,8 тысячи километрах от Филиппин в юго-западной стороне впадины. Это место получило название Бездна Челленджера (Challenger Deep).

"Много судов, оснащенных эхолотами, посещали это место. Было бы хорошо свести различные результаты воедино, но пока я не видел такого", - прокомментировал Сэндуэлл агентству недавний спуск российского глубоководного аппарата "Витязь" на глубину 10 028 метров в районе Марианской впадины.

Погружение российского аппарата состоялось 8 мая. Как сообщило по его результатам Российское географическое общество , "Витязь" провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, изучил параметры морской среды. В Фонде перспективных исследований ( ФПИ ), курировавшем погружение, в свою очередь заявили, что аппарат погрузился на дно впадины. В ФПИ указали, что более ранние исследования установили, что глубина впадины достигает 11 022 метров.

"Насколько я знаю, (известный) показатель глубины Бездны Челленджер не изменился настолько, чтобы выйти за рамки (допустимой) погрешности", - прокомментировал океанограф предположение ФПИ о том, что глубина, достигнутая "Витязем" "уточнила" глубину Марианской впадины на тысячу метров.

Сэндуэлл рассказал, что сегодня существует два способа измерения глубины, различных как по методу, так и по степени точности результата. Во-первых, это звуколокация, замер времени, которое требуется звуковому импульсу, чтобы достичь дна и вернуться обратно. "В этом случае также необходим замер скорости звука, а этот показатель может стать наиболее вероятной причиной для ошибки", - отметил эксперт.

"Более точным подходом является измерение давления на дне. В этом случае вам необходимо знать плотность воды в колонне над вами, а также изменения гравитационного воздействия в зависимости от глубины", - рассказал специалист. По его словам, хотя в таких расчетах легко ошибиться, но если этого не произошло, погрешность расчетной глубины не превысит 10 метров.