https://ria.ru/20200610/1572722520.html
Число умерших от COVID-19 в Приамурье достигло четырех человек
2020-06-10T07:49
2020-06-10T07:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
амурская область
происшествия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амурская область, происшествия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июн - РИА Новости.
Четвертая смерть от коронавирусной инфекции
зарегистрирована в Амурской области
, сообщает правительство региона.
Первая пациентка - 80-летняя женщина из Серышевского района скончалась 19 мая, 28 мая власти сообщили о второй смерти в регионе, 5 июня - о третьей. Также минздрав Приамурья сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались.
"По состоянию на 09.06.2020 зарегистрировано четыре летальных исхода от заболевания новой коронавирусной инфекцией", - сообщает правительство региона.
Всего в Приамурье выявлено 796 случаев COVID-19, 245 человек выздоровели, больше всего заболевших в областном центре - Благовещенске
- 335 человек, на втором месте город Свободный - 165 человек.
Коэффициент распространения инфекции по области - 2,1, в Благовещенске, где наибольшее число заболевших - 2,4. Показатель тестирования - 230,8 на 100 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.