В Кузбассе за сутки выявили 34 случая коронавируса

КЕМЕРОВО, 10 июн - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявили еще у 34 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 34 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Десять пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 323 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 538 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 15 новых случаев зарегистрировано в Новокузнецке, 11 – в Кемерово, по два – в Белово и Кемеровском районе, по одному – в Междуреченске, Прокопьевске, Новокузнецком и Таштагольском районах.
Среди новых выздоровевших три жителя Кемерово, по два – из Белово и Юрги, по одному – из Анжеро-Судженска, Осинников и Яшкинского района.
По данным на среду, в Кузбассе выявлено 868 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 323 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9974 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.