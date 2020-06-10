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Распространение нового коронавируса
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В Кузбассе за сутки выявили 34 случая коронавируса
2020-06-10T07:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кемеровская область
происшествия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе за сутки выявили 34 случая коронавируса

07:37 10.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КЕМЕРОВО, 10 июн - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявили еще у 34 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 34 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Десять пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 323 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 538 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 15 новых случаев зарегистрировано в Новокузнецке, 11 – в Кемерово, по два – в Белово и Кемеровском районе, по одному – в Междуреченске, Прокопьевске, Новокузнецком и Таштагольском районах.
Среди новых выздоровевших три жителя Кемерово, по два – из Белово и Юрги, по одному – из Анжеро-Судженска, Осинников и Яшкинского района.
По данным на среду, в Кузбассе выявлено 868 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 323 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9974 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кемеровская областьПроисшествия
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