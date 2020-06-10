В Кузбассе за сутки выявили 34 случая коронавируса

"Еще у 34 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Десять пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 323 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 538 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.