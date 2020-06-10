Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Запад активно использует интернет и подконтрольные себе СМИ для дискредитации российского руководства, вмешивается в выборы в Запад активно использует интернет и подконтрольные себе СМИ для дискредитации российского руководства, вмешивается в выборы в РФ как на федеральном, так и региональном уровне, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

В интервью газете " Аргументы и факты " Патрушев рассказал, как Запад пытается "раскачать" общественно-политическую ситуацию внутри России.

"В своих стратегических документах Запад (в первую очередь США НАТО ) обозначает Россию как врага, поэтому он и формирует образ России как источника угроз безопасности, как государства, не соблюдающего принципы международного права и моральные нормы. Активно использует подконтрольные СМИ и возможности сети Интернет для дискредитации руководства нашей страны, институтов государственной власти и патриотически настроенных политических лидеров, а также для размывания российских духовно-нравственных ценностей", - отметил Патрушев.

Также, по его словам, Запад "вмешивается в российские выборы на федеральном и региональном уровне, применяет антироссийские санкции в экономической, политической и иных сферах, политизирует спорт высоких достижений".

"Обвинения в адрес действующих властей под надуманным предлогом – это давно отработанные Западом инструменты так называемых "цветных революций", - сказал Патрушев. Поводом для запуска деструктивных процессов в странах, где у власти находится неугодное Западу руководство, могут послужить любые претензии: в разгоне мирной демонстрации, в гибели участника протестов или в якобы имевших место "махинациях" на выборах, пояснил секретарь Совбеза.