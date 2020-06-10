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Патрушев рассказал, сколько денег российские НКО получили от Запада
2020-06-10T07:06
россия
николай патрушев
общество
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россия, николай патрушев, общество

Патрушев рассказал, сколько денег российские НКО получили от Запада

07:06 10.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские некоммерческие организации, занимающиеся политической деятельностью, официально получили в 2015-2019 годах от западных спонсоров порядка 4 миллиарда рублей, а в реальности - гораздо больше из-за разных "серых" схем, это серьезно осложняет доказательства прямого участия Запада в подрывной работе против РФ, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
В интервью газете "Аргументы и факты" Патрушев рассказал о методах, используемых Западом для "раскачивания" общественно-политической ситуации в России, в том числе с помощью неправительственных организаций.
"Работа сети зарубежных НПО распределена по соответствующим сферам ответственности и осуществляется с использованием возможностей подконтрольных российских некоммерческих организаций гуманитарной или правозащитной направленности, которые активно участвуют в политической деятельности", - отметил Патрушев.
"С 2015 по 2019 год российские НКО, участвующие в политической деятельности, официально получили от иностранных спонсоров порядка 4 миллиардов рублей. Однако в реальности эти суммы значительно выше, так как западные спонсоры задействуют различные скрытые схемы финансирования, в частности перечисление через сетевые организации-посредники, что серьезно затрудняет доказательство фактов прямого участия США или их союзников в подрывной деятельности против России", - добавил секретарь Совета безопасности РФ.
Вместе с тем, по словам Патрушева, "в результате реализации федеральными государственными органами решений Совета Безопасности локализована антироссийская деятельность ряда иностранных неправительственных организаций, усилен контроль за поступлением финансовой и иной помощи из-за рубежа российским оппозиционным и прозападным некоммерческим организациям".
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8 июня, 20:14
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РоссияНиколай ПатрушевОбщество
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