Патрушев рассказал, сколько денег российские НКО получили от Запада

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские некоммерческие организации, занимающиеся политической деятельностью, официально получили в 2015-2019 годах от западных спонсоров порядка 4 миллиарда рублей, а в реальности - гораздо больше из-за разных "серых" схем, это серьезно осложняет доказательства прямого участия Запада в подрывной работе против РФ, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
В интервью газете "Аргументы и факты" Патрушев рассказал о методах, используемых Западом для "раскачивания" общественно-политической ситуации в России, в том числе с помощью неправительственных организаций.
"Работа сети зарубежных НПО распределена по соответствующим сферам ответственности и осуществляется с использованием возможностей подконтрольных российских некоммерческих организаций гуманитарной или правозащитной направленности, которые активно участвуют в политической деятельности", - отметил Патрушев.
"С 2015 по 2019 год российские НКО, участвующие в политической деятельности, официально получили от иностранных спонсоров порядка 4 миллиардов рублей. Однако в реальности эти суммы значительно выше, так как западные спонсоры задействуют различные скрытые схемы финансирования, в частности перечисление через сетевые организации-посредники, что серьезно затрудняет доказательство фактов прямого участия США или их союзников в подрывной деятельности против России", - добавил секретарь Совета безопасности РФ.
Вместе с тем, по словам Патрушева, "в результате реализации федеральными государственными органами решений Совета Безопасности локализована антироссийская деятельность ряда иностранных неправительственных организаций, усилен контроль за поступлением финансовой и иной помощи из-за рубежа российским оппозиционным и прозападным некоммерческим организациям".