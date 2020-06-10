Патрушев рассказал, сколько денег российские НКО получили от Запада

"Работа сети зарубежных НПО распределена по соответствующим сферам ответственности и осуществляется с использованием возможностей подконтрольных российских некоммерческих организаций гуманитарной или правозащитной направленности, которые активно участвуют в политической деятельности", - отметил Патрушев.

Вместе с тем, по словам Патрушева, "в результате реализации федеральными государственными органами решений Совета Безопасности локализована антироссийская деятельность ряда иностранных неправительственных организаций, усилен контроль за поступлением финансовой и иной помощи из-за рубежа российским оппозиционным и прозападным некоммерческим организациям".