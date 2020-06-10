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Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
2020-06-10T09:57
россия
госдума рф
владимир путин
николай патрушев
политика
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россия, госдума рф, владимир путин, николай патрушев, политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

07:06 10.06.2020 (обновлено: 09:57 10.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"В преддверии этих политических событий ожидается активизация работы через имеющиеся у них возможности, в том числе в российских регионах, с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения", — пояснил он.

По словам секретаря, "дополнительный акцент, как ожидается, будет также сделан на стимулировании активности так называемых альтернативных профсоюзных организаций".
Кроме того, как рассказал Патуршев, Запад планирует нарастить информационное давление на Россию "в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности, и снижения чувства общероссийской идентичности граждан нашей страны".
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"Главные задачи — внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием", — отметил он.
Одним из координаторов деструктивной деятельности Запада, по словам собеседника издания, является Государственный департамент, а также Агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям, ведущие американские неправительственные организации — Национальный демократический институт по международным делам, Международный республиканский институт, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современной России, институт "Открытое общество" (Фонд Сороса) и ряд других.
По мнению Патрушева, "для работы в России американцами и их партнерами по НАТО также широко используется ряд неправительственных и международных организаций, базирующихся преимущественно в США и странах Западной Европы".
Важнейшую роль для Запада с точки зрения организации прямых контактов с теми силами внутри России, которые способны содействовать дестабилизации обстановки, играет Прибалтика, сообщил также Патрушев.
"Высокую активность" проявляет, в частности, Литва, на территории которой регулярно проходит так называемый Форум свободной России, где обсуждаются новые формы гражданского протеста и сценарии усиления внешнего давления на российское руководство. А в Латвии организовано обучение "независимых" российских журналистов специалистами Балтийского центра развития СМИ, рассказал секретарь Совбеза.
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"Запад объединяет и поддерживает финансово несистемную оппозицию и прозападно ориентированные российские общественные объединения, осуществляет подбор кандидатур на роль лидеров протестного движения, приверженных "демократическим ценностям и идеалам свободы", — сообщил он.
Некоммерческие организации, занимающиеся политической деятельностью, как отметил секретарь Совбеза, официально получили в 2015-2019 годах от западных спонсоров порядка четырех миллиардов рублей. "Однако в реальности эти суммы значительно выше, так как западные спонсоры задействуют различные скрытые схемы финансирования, в частности, перечисление через сетевые организации-посредники, что серьезно затрудняет доказательство фактов прямого участия США или их союзников в подрывной деятельности против России", — отметил он.
Вместе с тем, по словам Патрушева, антироссийскую деятельность ряда иностранных неправительственных организаций удалось локализовать. Кроме того, усилен контроль за поступлением финансовой и иной помощи из-за рубежа российской оппозиции и прозападным НКО.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент Владимир Путин объявил, что оно пройдет 1 июля.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
7 июня, 16:27
Захарова: Россия и Китай обсуждали методы давления Запада еще год назад
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РоссияГосдума РФВладимир ПутинНиколай ПатрушевПолитика
Популярные комментарии
Кругом враги. Власть спасет нас от "агрессоров". В замен будут воровать ещё пуще чем раньше. Мне кажется , что если запад и хочет что то расшать, то только из сострадания к гражданам нашей страны. Ведь на нас и правда без слез не взглянешь.
10 июня, 07:49
Георгий Саввин
24312044222
Ты прав, виноват Путин. Все на майдан.
10 июня, 07:38
СССергей Смирнов
72926139203
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